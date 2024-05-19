Bahar'ın Aziz Uras'ı Demirhan Demircioğlu Sevgilisine Şiddet Uyguladığı İddialarına Aylar Sonra Cevap Verdi

'Kız arkadaşımla biz aynı taraftaydık. Bizi yıpratan bir süreçti, o yüzden açıklama yapmadım. Sanki kız arkadaşımla davalık olmuşuz gibi anlaşıldı ama öyle bir şey yok. Arkadaşlarımızla kalabalık bir eğlencenin içindeyken mekân sahipleriyle kendimizi bir kavga içinde bulduk. Darp edildik.'