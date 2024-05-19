Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Bahar'ın Aziz Uras'ı Demirhan Demircioğlu Sevgilisine Şiddet Uyguladığı İddialarına Aylar Sonra Cevap Verdi

Bahar'ın Aziz Uras'ı Demirhan Demircioğlu Sevgilisine Şiddet Uyguladığı İddialarına Aylar Sonra Cevap Verdi

GNS
GNS - Onedio Editörü
19.05.2024 - 23:11

Bahar dizisi oyuncuları son dönemde gündemimizden düşmüyor tabii ki. Sık sık konuştuğumuz, sosyal medyada övmelere doyulmadığını gördüğümüz isimlerden biri de Aziz Uras karakterini canlandıran Demirhan Demircioğlu. Kendisi geçtiğimiz aylarda sevgilisiyle kavga ettiği iddialarıyla gündeme gelmişti. Demircioğlu konuya ilişkin ilk kez Hakan Gece'ye açıklama yaptı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Bahar dizisi son dönemlerin en popüler yapımı bildiğiniz gibi. Dizi karakterleri de bir o kadar gündemde.

Bahar dizisi son dönemlerin en popüler yapımı bildiğiniz gibi. Dizi karakterleri de bir o kadar gündemde.

Oyuncuların başarılı performansları bir yana dursun, özel hayatları da yakından takip ediliyor. Magazinde ve televizyonda sık sık karşımıza çıkan isimlerden biri de Bahar ve Timur'un oğlu Aziz Uras'ı canlandıran Demirhan Demircioğlu.

Yakışıklılığı ve başarılı oyunculuğuyla son dönemlerde genç kızların gözdesi diyebiliriz Demirhan Demircioğlu için.

Yakışıklılığı ve başarılı oyunculuğuyla son dönemlerde genç kızların gözdesi diyebiliriz Demirhan Demircioğlu için.

İçimizdeki Ateş' ve 'Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı' gibi dizilerde de karşımıza çıkan 25 yaşındaki oyuncunun yıldızı Bahar ile daha da parladı.

Kısa süre içerisinde büyük bir hayran kitlesi edinen Demircioğlu, geçtiğimiz aylarda skandal bir iddia ile gündeme gelmişti hatırlarsanız.

Kısa süre içerisinde büyük bir hayran kitlesi edinen Demircioğlu, geçtiğimiz aylarda skandal bir iddia ile gündeme gelmişti hatırlarsanız.
image.patronlardunyasi.com

Artı Gerçek'in 6 Ocak 2023 tarihinde yaptığı habere göre Demirhan Demircioğlu o dönemde birlikte olduğu kız arkadaşı Seray Üstündağ'ı darp etmişti. 2022 yılının Aralık ayında bir mekanda yaşanan olay sonrası ifade veren mekan sahibi, Demirhan Demircioğlu'nun kız arkadaşının boğazını sıktığını iddia etmişti.

Demirhan Demircioğlu şiddet iddialarının ardından hiçbir açıklama yapmamış ve sessiz kalmıştı. Ta ki Hakan Gece'ye verdiği röportaja kadar.

Demirhan Demircioğlu şiddet iddialarının ardından hiçbir açıklama yapmamış ve sessiz kalmıştı. Ta ki Hakan Gece'ye verdiği röportaja kadar.

Hakan Gece kendisine bu iddiaları mekan işletmesiyle mahkemelik olması ve şiddet iddialarına susması ile birlikte sorarak 'Neler yaşandı?' diyor. Bahar'ın Aziz Uras'ı da yaşananları anlatıyor ve böyle bir durum olmadığını söylüyor.

O dönemki kız arkadaşı ile kendisini yıpratan bir süreç olduğunu ve aslında kalabalık arasında mekanda çıkan kavga yüzünden darp edildiklerinden bahsediyor.

O dönemki kız arkadaşı ile kendisini yıpratan bir süreç olduğunu ve aslında kalabalık arasında mekanda çıkan kavga yüzünden darp edildiklerinden bahsediyor.

'Kız arkadaşımla biz aynı taraftaydık. Bizi yıpratan bir süreçti, o yüzden açıklama yapmadım. Sanki kız arkadaşımla davalık olmuşuz gibi anlaşıldı ama öyle bir şey yok. Arkadaşlarımızla kalabalık bir eğlencenin içindeyken mekân sahipleriyle kendimizi bir kavga içinde bulduk. Darp edildik.'

İçeriğin Devamı Aşağıda

Karşı tarafın kendilerini aklamak için iftira attığını belirten Demircioğlu, davayı kazandıklarını ve kız arkadaşıyla ayrılmış olsa da hala iletişimde olduklarını söylüyor.

Karşı tarafın kendilerini aklamak için iftira attığını belirten Demircioğlu, davayı kazandıklarını ve kız arkadaşıyla ayrılmış olsa da hala iletişimde olduklarını söylüyor.

'Onlar kendilerini aklamak için böyle bir şeyi ortaya attılar. Dava lehimize sonuçlandı. Kız arkadaşımla yollarımız ayrılmış olsa da iletişim halindeyiz.'

Açıklama yapmamasının sebebi ise eski kız arkadaşının ve kendisinin böyle bir durumla gündeme gelmek istememeleri olduğunu ifade ediyor.

Açıklama yapmamasının sebebi ise eski kız arkadaşının ve kendisinin böyle bir durumla gündeme gelmek istememeleri olduğunu ifade ediyor.

'Onun da benim de yolum etkilenmesin diye, böyle gündeme gelmek istemedik ve  açıklama yapmadık.'

Bu İçerikler de İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın