Bahar'ın Aziz Uras'ı Demirhan Demircioğlu Sevgilisine Şiddet Uyguladığı İddialarına Aylar Sonra Cevap Verdi
Bahar'ın Aziz Uras'ı Demirhan Demircioğlu Sevgilisine Şiddet Uyguladığı İddialarına Aylar Sonra Cevap Verdi
Bahar dizisi oyuncuları son dönemde gündemimizden düşmüyor tabii ki. Sık sık konuştuğumuz, sosyal medyada övmelere doyulmadığını gördüğümüz isimlerden biri de Aziz Uras karakterini canlandıran Demirhan Demircioğlu. Kendisi geçtiğimiz aylarda sevgilisiyle kavga ettiği iddialarıyla gündeme gelmişti. Demircioğlu konuya ilişkin ilk kez Hakan Gece'ye açıklama yaptı.
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Bahar dizisi son dönemlerin en popüler yapımı bildiğiniz gibi. Dizi karakterleri de bir o kadar gündemde.
Yakışıklılığı ve başarılı oyunculuğuyla son dönemlerde genç kızların gözdesi diyebiliriz Demirhan Demircioğlu için.
Kısa süre içerisinde büyük bir hayran kitlesi edinen Demircioğlu, geçtiğimiz aylarda skandal bir iddia ile gündeme gelmişti hatırlarsanız.
Demirhan Demircioğlu şiddet iddialarının ardından hiçbir açıklama yapmamış ve sessiz kalmıştı. Ta ki Hakan Gece'ye verdiği röportaja kadar.
O dönemki kız arkadaşı ile kendisini yıpratan bir süreç olduğunu ve aslında kalabalık arasında mekanda çıkan kavga yüzünden darp edildiklerinden bahsediyor.
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Karşı tarafın kendilerini aklamak için iftira attığını belirten Demircioğlu, davayı kazandıklarını ve kız arkadaşıyla ayrılmış olsa da hala iletişimde olduklarını söylüyor.
Açıklama yapmamasının sebebi ise eski kız arkadaşının ve kendisinin böyle bir durumla gündeme gelmek istememeleri olduğunu ifade ediyor.
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