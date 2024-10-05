Bize Sabah Rutininden Bahset, Karakterini Analiz Edelim!
Bize Sabah Rutininden Bahset, Karakterini Analiz Edelim!
İçeriğimize hoş geldin! Sabah rutinin, kişiliğin hakkında ipuçları verebilir. Hadi, sabah alışkanlıklarını paylaş ve birlikte bu küçük keşfe çıkalım!
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1. İlk sorumuzla başladık bile! Sabah uyandığında ilk olarak bunlardan hangisini yapıyorsun?
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2. Peki, kahvaltın bunlardan hangisine daha çok benziyor?
3. Peki, sabahları genelde kaçta kalkarsın?
4. Yüzünü cilt tipine uygun bir temizleme jeliyle yıkıyor musun?
5. Gün içerisindeki stresle nasıl başa çıkıyorsun?
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