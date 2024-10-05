Semih Çelik’in Takıntılı Olduğu İkbal İçin Çektiği Video Ortaya Çıktı: “Seni Öldürmek İçin Gelmiştim”
Semih Çelik’in Takıntılı Olduğu İkbal İçin Çektiği Video Ortaya Çıktı: “Seni Öldürmek İçin Gelmiştim”
Geçtiğimiz gün İstanbul’un Fatih ilçesinde yaşanan korkunç olayda Semih Çelik yarım saat arayla iki genç kadını canice öldürmüştü. Kadınlardan biri Çelik’in kız arkadaşı Ayşenur Halil olurken diğeri ise takıntılı olduğu İkbal Uzuner’di. Cinayetlerin ardından intihar eden Çelik’in psikolojik rahatsızlıkları olduğu da ortaya çıkmıştı.
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Yaşanan korkunç olayın ardından Semih Çelik’in İkbal Uzuner’i uzun süredir rahatsız ettiği öğrenilmekle birlikte Çelik’in İkbal Uzuner için geçen yıl çektiği bir video ortaya çıktı.
Kan dondurucu videoyu Semih Çelik, İkbal Uzuner’e veda etmek için çekmişti. Çelik videoda, “Benim yüzümden yaşamış oldukların için özür diliyorum, korkmana ve endişe etmene gerek kalmayacak. Dün oraya seni öldürmek için gelmiştim. Bu hayattan çıkarken can almak istiyorum.” diyordu.
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