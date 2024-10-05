Semih Çelik’in Takıntılı Olduğu İkbal İçin Çektiği Video Ortaya Çıktı: “Seni Öldürmek İçin Gelmiştim”

Geçtiğimiz gün İstanbul’un Fatih ilçesinde yaşanan korkunç olayda Semih Çelik yarım saat arayla iki genç kadını canice öldürmüştü. Kadınlardan biri Çelik’in kız arkadaşı Ayşenur Halil olurken diğeri ise takıntılı olduğu İkbal Uzuner’di. Cinayetlerin ardından intihar eden Çelik’in psikolojik rahatsızlıkları olduğu da ortaya çıkmıştı.