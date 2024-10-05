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Bu Takıların Hangisinin Daha Pahalı Olduğunu Bulabilecek misin?

etiket Bu Takıların Hangisinin Daha Pahalı Olduğunu Bulabilecek misin?

Mert Şenoğul
Mert Şenoğul - Onedio Üyesi
05.10.2024 - 17:01

Dünya genelinde mücevherler sadece güzellikleriyle değil, taşıdıkları tarihi ve kültürel anlamlarla da dikkat çeker. Bazıları, nadir bulunan değerli taşlardan yapılmış olup tarihin en zengin ve güçlü ailelerinin koleksiyonlarında yer alırken, bazıları müzayede evlerinde milyonlarca dolara alıcı bulmuş. 

Burada dünya üzerinde en pahalı ve en dikkat çekici mücevherlerden 13’ünü inceleyeceğiz. Her biri kendi benzersiz hikayesi ve büyüleyici tasarımıyla tarihe damga vurmuş bu takılar, paha biçilemez değerleriyle sanat ve zenginliğin sembolü haline gelmiş. Bu noktada sana düşen görev ise en pahalı olanı bulmak. 

Hazırsan Başlayalım!

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1. Aşağıda Yer Alan Takılardan En Pahalı Olanı Hangisidir?

Yanlış cevaptı! Tekrar dene!

11.8 milyon dolar olan ve Elizabeth Taylor'ın ünlü koleksiyonundan olan bu inci kolye, 2011 yılında satılmıştır. İspanyol kraliyet ailesine kadar uzanan tarihi ile eşsizdir. Ancak en pahalılar arasında 14. sırada yer almaktadır.

Bir kere daha mı denesek acaba?

35.5 milyon dolar: 14.82 karatlık bu elmas, 2013 yılında müzayedede satıldı ve şimdiye kadar satılan en büyük turuncu elmaslardan biri olarak kayıtlara geçti. Ancak listede 13. sırada yer almakta.

Ciddi Olamazsın!

50 milyon dolar: 18.96 karatlık bu pembe elmas, 2018 yılında Harry Winston tarafından satın alındı. Rengi ve büyüklüğü ile müzayede tarihine geçti. Ancak yine en pahalısı değil.

İnanıyorum birlikte başaracağız! Tekrar Dene!

23.8 milyon dolar: 13.22 karatlık bu armut şeklindeki mavi elmas, 2014 yılında Harry Winston tarafından satın alındı ve adını markadan aldı. Bu büyüklükteki en kusursuz mavi elmaslardan biridir.

Maalesef bilemedin! Tekrar deneyelim!

23.2 milyon dolar: 14.23 karatlık bu pembe elmas, 2010 yılında Christie's Asya müzayedesinde satılmıştır. Mükemmel kesimi ve nadir pembe rengi onu son derece değerli kılmaktadır. Ancak yine en pahalısı değil.

Biraz Daha Bekleyelim. Doğruyu Bulmanı Tabi Ki!

25.4 milyon dolar: 24.18 karatlık bu mavi elmas, 2016'da Christie's müzayedesinde satıldı. Cullinan madeninden çıkarılmış en büyük mavi elmaslardan biridir. Ancak doğru yanıt değil.

Kabul Ediyoruz Çok Güzel Ancak Yanlış Cevap!

100 milyon dolar: Graff tarafından tasarlanan bu broş, 120.81 karatlık çok renkli elmaslarla süslenmiştir. Kuş şekline sahip olan broş, lüks mücevher tasarımının zirvesi olarak kabul ediliyor.

İşte Bu! Doğru Cevabı Buldun!

250 milyon dolar: 45.52 karat ağırlığındaki bu elmas, mavi rengiyle ünlüdür ve Londra'daki Henry Philip Hope tarafından satın alındığı için 'Hope' adını almıştır. Şu anda Washington, D.C.'deki Smithsonian Doğa Tarihi Müzesi'nde sergileniyor.

Maalesef yanlış! Birlikte doğruyu bulmaya gidelim.

71.2 milyon dolar: 59.6 karat ağırlığındaki bu pembe elmas, 2017'de Sotheby's müzayedesinde satılmıştır. Dünyanın en büyük ve en değerli pembe elması olarak kabul ediliyor.

Yanlış Cevap! Biraz daha düşünelim...

80 milyon dolar: 31.06 karatlık bu mavi elmas, tarihi Wittelsbach ailesine aitti ve 2008'de Laurence Graff tarafından satın alınıp yeniden kesilmiştir.

Üzülme Dünya Yine de Dönüyor. Tekrar Denersin.

57.5 milyon dolar: 14.62 karatlık bu canlı mavi elmas, 2016 yılında Christie’s müzayedesinde satıldı. İsmini, eski sahibi olan ünlü elmas tüccarı Sir Philip Oppenheimer'dan almıştır.

Yanlış Ama Sorun Değil. Devam Et. Bulacaksın!

8.4 milyon dolar: 12.03 karatlık bu canlı mavi elmas, Hong Kong'lu milyarder Joseph Lau tarafından 2015 yılında kızı Josephine için satın alınmıştır. Elmasın rengi ve büyüklüğü onu benzersiz kılıyor.

Çok Bir Şey Söylememe Gerek Yok Sanırım. Ama İyi Denemeydi!

55 milyon dolar: Dünyanın en değerli kolyesi olarak kabul edilen L’incomparable, 637 karatlık elmaslarla süslenmiştir. En büyük parçası, 407.48 karatlık kusursuz kahverengi bir elmastır.

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