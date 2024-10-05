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Hollywood Şıkır Şıkır: Haftanın Şık ve Rüküşlerini Beraber Seçiyoruz

Hollywood Şıkır Şıkır: Haftanın Şık ve Rüküşlerini Beraber Seçiyoruz

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
05.10.2024 - 17:02

Bu hafta yabancı isimler ne giymiş, kimler şıklıklarıyla büyülemiş, kimler rüküş olmuş gibi sorularınız varsa sizi böyle alalım, haftanın şık ve rüküşlerini birlikte oylayalım 👇

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Rihanna

Rihanna

A$AP Rocky

A$AP Rocky

Emily Ratajkowski

Emily Ratajkowski

Angelina Jolie

Angelina Jolie

Ester Exposito

Ester Exposito
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Priyanka Chopra

Priyanka Chopra

Camila Cabello

Camila Cabello

Zendaya

Zendaya

Selena Gomez

Selena Gomez

Kylie Jenner

Kylie Jenner
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