Bahar'ın Aziz Uras'ı Demirhan Demircioğlu Hakkında Skandal Kadına Şiddet İddiası!
Bahar'ın Aziz Uras'ı Demirhan Demircioğlu Hakkında Skandal Kadına Şiddet İddiası!
Kaynak: https://artigercek.com/guncel/orgut-s...
Bahar dizisinin Aziz Uras'ı olarak tanıdığımız oyuncu Demirhan Demircioğlu, dizide canlandırdığı karakterle kısa sürede çok sevilirken, Demircioğlu hakkında skandal bir kadına şiddet iddiası ortaya atıldı. 2022 Aralık ayında o zamanki kız arkadaşına şiddet uyguladığı haberi tekrardan gündem olan oyuncudan henüz açıklama gelmedi.
KAYNAK. Artı Gerçek
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Show TV ekranlarında yayınlanan Bahar dizisindeki Aziz Uras karakteriyle tanıdığımız Demirhan Demircioğlu kısa sürede çok sevildi.
Aziz Uras karakteri çok sevilen Demircioğlu kısa sürede yükseliş yaşarken, Demircioğlu hakkında skandal yaratan bir iddia ortaya çıktı.
Artı Gerçek'in 6 Ocak 2023 tarihinde yayınladığı haberde oyuncu Demirhan Demircioğlu'nun o zamanki kız arkadaşı Seray Üstündağ'ı darp ettiği ortaya çıktı.
Aralık 2022'de bir mekanda yaşanan olay hakkında ifade vermek durumunda kalan mekan sahibinin o an müşteri olan Demirhan Demircioğlu'nun kız arkadaşının boğazını sıktığını ifade vermesi yıllar sonra gündem oldu.
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Mekan sorumlusunun ifadesinde de aynı ifadelerin yer alması şiddet iddialarını güçlendiren nitelikte.
Bakalım Demirhan Demircioğlu'ndan konu hakkında açıklama gelecek mi?
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