Bahar'ın Aziz Uras'ı Demirhan Demircioğlu Hakkında Skandal Kadına Şiddet İddiası!

Bahar dizisinin Aziz Uras'ı olarak tanıdığımız oyuncu Demirhan Demircioğlu, dizide canlandırdığı karakterle kısa sürede çok sevilirken, Demircioğlu hakkında skandal bir kadına şiddet iddiası ortaya atıldı. 2022 Aralık ayında o zamanki kız arkadaşına şiddet uyguladığı haberi tekrardan gündem olan oyuncudan henüz açıklama gelmedi.

KAYNAK. Artı Gerçek