Okul Müdürünü Öldüren Öğrencinin İfadesi Ortaya Çıktı: Cinayetten Sonra Börek Alıp Eve Gitmiş

İfade sürecinde söz alan avukatın ise Y.K.'nın şubat ayında geçirdiği trafik kazası nedeniyle kafatasında çatlaklar olduğunu, travmaya dayalı kırmızı reçete ilaç kullanmakta olduğunu belirterek, 'Tedavi görmesi dolayısıyla daha fazla mağdur olmasını istemiyoruz. Raporlarını dosyasına sunacağız. Kendisi öğrencidir. Kaçma ve delil karartma ihtimali bulunmamaktadır. Bu nedenle serbest bırakılmasını, tutuksuz yapılacak soruşturma sonunda suç kastı olmadığından takipsizlik kararı verilmesini talep ediyorum' dediği kaydedildi.