Okul Müdürünü Öldüren Öğrencinin İfadesi Ortaya Çıktı: Cinayetten Sonra Börek Alıp Eve Gitmiş
Okul Müdürünü Öldüren Öğrencinin İfadesi Ortaya Çıktı: Cinayetten Sonra Börek Alıp Eve Gitmiş
İstanbul’da bulunan bir özel okulda, okuldan atılmasının sorumlusu olarak gördüğü okul müdürünü silahla vurarak öldüren 17 yaşında yabancı uyruklu Y.K.’nın ifadesi ortaya çıktı. Y.K., öldürmek amacıyla okula gelmediğini söyledi ve cinayetten sonra yaptıklarını anlattı. Y.K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Irak asıllı 17 yaşındaki Y.K., İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde bulunan bir özel okulda okul müdürünü silahla vurarak öldürmüştü.
Gözaltına alınarak turuklanan Y.K.’nın verdiği ifadenin detayları da ortaya çıktı.
“2023’ün ilk döneminin ortalarında başka bir okuldan bu özel liseye kayıt oldum. Burada çeşitli sebeplerde hakkımda disiplin cezaları yazıldı, ben imzalamak istemedim. Aralık ayında sınıfımdayken disiplin cezalarından dolayı annemin geldiğini öğrendim.”
“Müdür İbrahim Oktugan’ın odasına gittim, annemle oturuyorlardı. Anneme Arapça bir şeyler söylemek istediğim sırada müdür, ‘’Burası Türkiye, benim okulumda kimse bu şekilde başka dil konuşamaz’ dedi. Aramızda sözlü bir tartışma yaşandı. Annemin üzerine yürümesi üzerine polisi de aradık, daha sonra okulu terk ettik ve olaydan sonra bir daha okula dönmedim.”
“4 Mayıs günü 10 bin lira karşılığında aldığım tabanca ile okula gitmeye karar verdim. Sabah anneme börek alacağımı söyleyerek çıktım, okula gideceğimden kimsenin haberi yoktu. Kapıya geldiğimde selam verdim, bir anda kapı açıldı. Kimseye bir şey söylemeden hızlı bir şekilde müdürün odasına geçtim.”
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“Masada oturuyordu, beni görünce ayağa kalktı. Amacım ayaklarından vurmaktı ama bir anda kolunu havaya kaldırınca bana vuracağını düşünerek koluna doğru ateş ettim. 2 mermim vardı, ikisi de karnına geldi. Bana saldıracağını düşünerek ateş ettim. Sonrasında hızlıca odadan çıkıp geldiğim kapıya yöneldim ve silahı yere doğru tutarak ‘peşimden gelmeyin’ dedim. Kapıya koşup kapıyı zorladım, açılmayınca birinden açmasını rica ettim. Bir çocuk da kapıyı açtı. Benim amacım öldürmek değildi, dövmekti. Eve geçtim ve börek götürdüm. Üzerimi değiştirdim. Bir süre sonra da silahı ve telefonumu Alibeyköy Barajı’na attım.”
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