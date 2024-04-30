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Ankara’da Bu da Yaşandı: Lise Öğrencisi Pusu Kurup Öğretmenini Bıçakladı

Ankara’da Bu da Yaşandı: Lise Öğrencisi Pusu Kurup Öğretmenini Bıçakladı

Ankara
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
30.04.2024 - 13:29

Ankara’da bir okulda yaşanan olay “pes dedirtti.” Okulda elektronik sigara kullandığı için ailesine şikayet edilen öğrenci, okul içerisinde pusu kurup beklediği öğretmenini bıçakla yaraladı. Saldırgan öğrenci gözaltına alındı.

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Olay, Pursaklar’da yer alan bir lisede meydana geldi. İddialara göre, 17 yaşındaki lise 4’üncü sınıf öğrencisi R.U., 22 Nisan günü okula getirilmesi yasak olan elektronik sigara ile yakalandı. Bunun üzerine müdür yardımcısı Sadettin Dinçer (55), durumu öğrencinin ailesine bildirdi.

Olay, Pursaklar’da yer alan bir lisede meydana geldi. İddialara göre, 17 yaşındaki lise 4’üncü sınıf öğrencisi R.U., 22 Nisan günü okula getirilmesi yasak olan elektronik sigara ile yakalandı. Bunun üzerine müdür yardımcısı Sadettin Dinçer (55), durumu öğrencinin ailesine bildirdi.

Ailesine haber verilmesine sinirlenen R.U., 29 Nisan günü elindeki bıçakla okulun giriş katındaki merdivenlerde pusuya yattı. Çıkış kapısına yönelen Dinçer’e arkasından saldıran R.U., öğretmenini bacağından bıçakladıktan sonra kaçarak okuldan ayrıldı.

Ailesine haber verilmesine sinirlenen R.U., 29 Nisan günü elindeki bıçakla okulun giriş katındaki merdivenlerde pusuya yattı. Çıkış kapısına yönelen Dinçer’e arkasından saldıran R.U., öğretmenini bacağından bıçakladıktan sonra kaçarak okuldan ayrıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı öğretmen ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Bacağına 12 dikiş atılan Dinçer’in tedavisinin ardından taburcu edildiği ve genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Saldırgan öğrenci ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı öğretmen ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Bacağına 12 dikiş atılan Dinçer’in tedavisinin ardından taburcu edildiği ve genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Saldırgan öğrenci ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

İşte yaşanan o anlar 👇

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