8 Mayıs'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
8 Mayıs'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Güncel magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Modadan geri kalmak istemeyen Nilüfer'in transparan sahne kıyafeti ile ilgili açıklamaları şaşırttı!
Sahne aldığı mekanda 300 bin TL değerindeki bilekliğini düşüren Selen Görgüzel, sosyal medya hesabından bilekliği bulanlara seslendi. "Bulan kişi dilesin benden ne dilerse" diyen ünlü isim resmen kayıp ilanı verdi!
Banu Alkan'ın Hailey Bieber ve Kendall Jenner gibi dünyaca ünlü isimlerle olan münasebetini duymayan yok denecek kadar azdır diye düşünüyoruz. Her yeni Jenner paylaşımında gözler otomatikman nam-ı diğer Afrodit'e dönerken, dün gerçekleşen Met Gala sonrası beklenen paylaşım geldi!
Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, son dönemde yine sıkça magazinde karşımıza çıkan isimlerden. Bastık neredeyse bir yıldır Ali Can Ayyıldız'la aşk yaşıyordu bildiğiniz gibi. Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre ikiliye nazar değdi ve ayrıldılar!
Sözleriyle sık sık gündeme bomba gibi oturan Alişan'ın 2018 senesinde hayatını birleştirdiği eşi Buse Varol'un sık sık değiştirdiği saç rengi hakkında canlı yayında yaptığı iddialı yorum izleyenleri şaşırttı!
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Tuhaf danslarıyla sık sık tüm gözleri üzerine çeken Melis Sezen, bu sefer de Koç Üniversitesi Dans Kulübü'nün etkinliğinde kendini kaybettiği anlarla gündem oldu! Sezen'in dansı yine ve yeniden dillere fena düştü!
Sevilen şarkıcı Karsu, uzun zamandır aşk yaşadığı sevgilisi Mike Schrama’yla dünyaevine girmeye hazırlanıyor. Hürriyet'ten Cansu Topçu'nun haberine göre; Hollandalı Türk şarkıcı Karsu düğününe Hollanda kraliçesini de çağırdı.
Ekranların sevilen dizisi 'Yargı'nın başrollerini paylaşan ve herkes tarafından beğenilen Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ikilisinin yeni sosyal medya paylaşımı güldürdü!
Gündelik hayatından kesitler görmeye hiç alışık olmadığımız Çağatay Ulusoy'un balıkçılığa soyunup, tuttuğu balıkla aşk yaşadığı anları paylaşması ortalığı ayağa kaldırdı!
Gazeteci Fatih Altaylı, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti. Baldızı Ceyda Erenoğlu'nun doğum gününü öpücüklerle kutlayan Altaylı'nın eklediği notsa gündem oldu.
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Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Defne Samyeli, geçtiğimiz günlerde İstanbul'daki sahnesiyle dikkat çekti. Kırmızılara bürünen Samyeli'nin mücevheri gözlerimizi alırken, değerinin bir servet kadar olduğunu öğrendik!
Ünlü oyuncu Hande Erçel son dönemlerde Hakan Sabancı'yla olan ilişkisiyle karşımıza çıkmaya devam ediyor. Haklarında evlilikten ayrılığa pek çok iddia çıkan ikili soruları yanıtlamaktan bıkmış olacak ki, iğneli cevaplar gelmeye başlıyor. Hande Erçel bu sefer ayrılık sorularına hem güldü hem "her şey yolunda" mesajı verdi.
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