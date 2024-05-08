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Hakan Sabancı'yla Ayrılık İddiaları Sorulan Hande Erçel Aşkın Devam Ettiğini İğneleyerek Belli Etti

Hakan Sabancı'yla Ayrılık İddiaları Sorulan Hande Erçel Aşkın Devam Ettiğini İğneleyerek Belli Etti

Hande Erçel
GNS
GNS - Onedio Editörü
08.05.2024 - 12:47

Ünlü oyuncu Hande Erçel son dönemlerde Hakan Sabancı'yla olan ilişkisiyle karşımıza çıkmaya devam ediyor. Haklarında evlilikten ayrılığa pek çok iddia çıkan ikili soruları yanıtlamaktan bıkmış olacak ki, iğneli cevaplar gelmeye başlıyor. Hande Erçel bu sefer ayrılık sorularına hem güldü hem 'her şey yolunda' mesajı verdi.

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Uzun süredir magazinde konuşmaktan bıkmadığımız, usanmadığımız çiftlerin başını Hande Erçel ve Hakan Sabancı çekiyor bildiğiniz gibi.

Uzun süredir magazinde konuşmaktan bıkmadığımız, usanmadığımız çiftlerin başını Hande Erçel ve Hakan Sabancı çekiyor bildiğiniz gibi.

Bir yılı aşkın süredir bu ikilinin nerede olduğunu, ne yaptığını, paylaştıkları fotoğrafları oldukça yakından takip ediyoruz.

Bir süre boyunca havalimanlarında yurt dışı dönüşlerinde görüntülenen ikili, ardından etkinliklere de birlikte katılıp görüntü vermeye başlamıştı.

Bir süre boyunca havalimanlarında yurt dışı dönüşlerinde görüntülenen ikili, ardından etkinliklere de birlikte katılıp görüntü vermeye başlamıştı.

Havalimanlarında görüntülenmekten pek hoşlanmayan çifti yine de en çok gördüğümüz yer burası olmuştu. Ardı arkası gelmeyen yurt dışı tatilleri ile kaç ülke gezdiklerini saymayı dahi bırakmıştık.

Biliyorsunuz ikili ailelerin içine de karışmış sayılır. Hakan Sabancı, Hande Erçel'in ablası ve eşiyle görüşürken; Hande Erçel de Hakan Sabancı'nın abisi ve eşiyle görüşüyor.

Biliyorsunuz ikili ailelerin içine de karışmış sayılır. Hakan Sabancı, Hande Erçel'in ablası ve eşiyle görüşürken; Hande Erçel de Hakan Sabancı'nın abisi ve eşiyle görüşüyor.

Bu durum da çiftin evlilik iddialarını güçlendiriyor tabii. Geçtiğimiz aylarda gündeme gelen yaza düğün var iddialarının ardından ikili bize ne 'evet' ne de 'hayır' demişti. Üstünkörü geçiştirseler de 'gündem yaratacak konu aranıyor' sözleri evlilik yok diye düşündürtmüştü.

Sonrasında aşkın yolunda gittiği bu çift için ilişkilerinin bir bıçak gibi kesildiği iddiası gündeme gelmişti.

Sonrasında aşkın yolunda gittiği bu çift için ilişkilerinin bir bıçak gibi kesildiği iddiası gündeme gelmişti.

Ne hikmetse sürekli bir ayrılık iddiası görür olmuştuk.

Hande Erçel bu durumu son olarak arkadaşlarıyla birlikte çıktıkları tatilden pozlarını yayınlayarak yalanlamıştı.

Hande Erçel bu durumu son olarak arkadaşlarıyla birlikte çıktıkları tatilden pozlarını yayınlayarak yalanlamıştı.

Geçtiğimiz gün ablası Gamze Erçel'in kızı Mavi ile paylaşım yapan Hande Erçel'in ardından, ilk kez Caner Yıldırım'ın Mavi ile videosunu beğenen Hakan Sabancı da dikkatlerimizden kaçmamıştı.

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Magazin mensupları Erçel'e bir de ilk ağızdan sormak istedi. Hande Erçel ise hem gülerek, hem de biraz iğneleyerek ayrılık gibi bir durumun söz konusu olmadığından bahsetti.

Magazin mensupları Erçel'e bir de ilk ağızdan sormak istedi. Hande Erçel ise hem gülerek, hem de biraz iğneleyerek ayrılık gibi bir durumun söz konusu olmadığından bahsetti.

'Hayatınızda majör bir değişiklik var mı?' sorusuna 'Yok hiçbir şey yok, her şey aynı. En son seninle ne konuştuysak aynı.' diyor. Ardından sorulan iddialara 'O çok önce, kızıldım o zamanlar' demeden geçemiyor.

Hakan Sabancı - Hande Erçel aşkı aynı hızla devam anlayacağınız!

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