Hakan Sabancı'yla Ayrılık İddiaları Sorulan Hande Erçel Aşkın Devam Ettiğini İğneleyerek Belli Etti
Hakan Sabancı'yla Ayrılık İddiaları Sorulan Hande Erçel Aşkın Devam Ettiğini İğneleyerek Belli Etti
Ünlü oyuncu Hande Erçel son dönemlerde Hakan Sabancı'yla olan ilişkisiyle karşımıza çıkmaya devam ediyor. Haklarında evlilikten ayrılığa pek çok iddia çıkan ikili soruları yanıtlamaktan bıkmış olacak ki, iğneli cevaplar gelmeye başlıyor. Hande Erçel bu sefer ayrılık sorularına hem güldü hem 'her şey yolunda' mesajı verdi.
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Uzun süredir magazinde konuşmaktan bıkmadığımız, usanmadığımız çiftlerin başını Hande Erçel ve Hakan Sabancı çekiyor bildiğiniz gibi.
Bir süre boyunca havalimanlarında yurt dışı dönüşlerinde görüntülenen ikili, ardından etkinliklere de birlikte katılıp görüntü vermeye başlamıştı.
Biliyorsunuz ikili ailelerin içine de karışmış sayılır. Hakan Sabancı, Hande Erçel'in ablası ve eşiyle görüşürken; Hande Erçel de Hakan Sabancı'nın abisi ve eşiyle görüşüyor.
Sonrasında aşkın yolunda gittiği bu çift için ilişkilerinin bir bıçak gibi kesildiği iddiası gündeme gelmişti.
Hande Erçel bu durumu son olarak arkadaşlarıyla birlikte çıktıkları tatilden pozlarını yayınlayarak yalanlamıştı.
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Magazin mensupları Erçel'e bir de ilk ağızdan sormak istedi. Hande Erçel ise hem gülerek, hem de biraz iğneleyerek ayrılık gibi bir durumun söz konusu olmadığından bahsetti.
Hakan Sabancı - Hande Erçel aşkı aynı hızla devam anlayacağınız!
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