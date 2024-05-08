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İrem Derici'nin Beklenmedik Şekilde Bitirdiği Gökhan Fırat'ın Ayrılık Sorusunu Duyunca Canı Sıkıldı

İrem Derici'nin Beklenmedik Şekilde Bitirdiği Gökhan Fırat'ın Ayrılık Sorusunu Duyunca Canı Sıkıldı

İrem Derici
GNS
GNS - Onedio Editörü
08.05.2024 - 10:42

İrem Derici geçtiğimiz günlerde aşkından ölüp bittiği Gökhan Fırat'tan ayrıldığı haberleriyle gündeme gelmişti hatırlarsanız. Ünlü şarkıcının sözleri ayrılığı doğrularken, Gökhan Fırat'a ilk kez ayrılık soruldu. Fırat'ın bu sorular karşısında keyfi kaçtı.

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İrem Derici ve Gökhan Fırat aşkı sosyal medyayı ve magazini resmen sallıyordu diyebiliriz.

İrem Derici ve Gökhan Fırat aşkı sosyal medyayı ve magazini resmen sallıyordu diyebiliriz.

Atakan Işıktutan'dan ayrılmasından kısa bir süre sonra gönlünü Gökhan Fırat'a kaptıran İrem Derici, sosyal medyada da bu durumu ilan etmekten çekinmemişti.

Yaklaşık yedi aydır yurt dışı seyahatleri, konserler, eğlenceler derken her anlarında birlikte olduklarını görüyorduk.

Yaklaşık yedi aydır yurt dışı seyahatleri, konserler, eğlenceler derken her anlarında birlikte olduklarını görüyorduk.

Kendi aralarında hem güldükleri, eğlendikleri anları hem de oldukça romantik hallerini Instagram'da yansıtmaktan çekinmiyorlardı. Çift dövme bile yaptırmıştı. Hatta İrem Derici 'Allah korusun ayrılırsak bunu sildirmek çok zor olacak' demişti.

Biz tam "İrem sonunda gerçek aşkı buldu" demek üzereyken Hülya Avşar'ın programında söyledikleriyle oldukça kafamızı karıştırdı.

Biz tam "İrem sonunda gerçek aşkı buldu" demek üzereyken Hülya Avşar'ın programında söyledikleriyle oldukça kafamızı karıştırdı.

'Bundan sonra bir ayrılık, bir erkek için asla kendimi üzmem. Aşkımdan gebersem de ertesi gün devam edeceğim. Üzülemem, üzülemem.' demişti.

Program henüz yeni yayınlanmışken İrem Derici'nin bu sözlerini yeniden alıntılayıp "Alimden hallice kadınım ve aşırı ileri görüşlüyümdür." yazması ayrılığın habercisi olmuştu.

Program henüz yeni yayınlanmışken İrem Derici'nin bu sözlerini yeniden alıntılayıp "Alimden hallice kadınım ve aşırı ileri görüşlüyümdür." yazması ayrılığın habercisi olmuştu.

'Alimden hallice kadınım ve aşırı ileri görüşlüyümdür. Yeniden single and ready to mingle diye ben.'

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Ünlü şarkıcı bu sözlerinin ardından Gökhan Fırat'ı takipten çıkmış ve tüm fotoğraflarını da silerek ayrılığı doğrulamıştı.

Ünlü şarkıcı bu sözlerinin ardından Gökhan Fırat'ı takipten çıkmış ve tüm fotoğraflarını da silerek ayrılığı doğrulamıştı.

Gökhan Fırat ise konu hakkında sessiz kalıyordu.

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Geçtiğimiz gün Bebek'te görüntülenen Fırat'ın elindeki bavul da dikkat çekti. Kaskını çıkarmayan Gökhan Fırat, ayrılık sorusu gelince geçiştirerek ortamdan uzaklaştı.

Geçtiğimiz gün Bebek'te görüntülenen Fırat'ın elindeki bavul da dikkat çekti. Kaskını çıkarmayan Gökhan Fırat, ayrılık sorusu gelince geçiştirerek ortamdan uzaklaştı.

Gerilen isim teşekkür ederek ortamı terk etti.

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