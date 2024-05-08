İrem Derici'nin Beklenmedik Şekilde Bitirdiği Gökhan Fırat'ın Ayrılık Sorusunu Duyunca Canı Sıkıldı

Kendi aralarında hem güldükleri, eğlendikleri anları hem de oldukça romantik hallerini Instagram'da yansıtmaktan çekinmiyorlardı. Çift dövme bile yaptırmıştı. Hatta İrem Derici 'Allah korusun ayrılırsak bunu sildirmek çok zor olacak' demişti.