İrem Derici'nin Beklenmedik Şekilde Bitirdiği Gökhan Fırat'ın Ayrılık Sorusunu Duyunca Canı Sıkıldı
İrem Derici'nin Beklenmedik Şekilde Bitirdiği Gökhan Fırat'ın Ayrılık Sorusunu Duyunca Canı Sıkıldı
İrem Derici geçtiğimiz günlerde aşkından ölüp bittiği Gökhan Fırat'tan ayrıldığı haberleriyle gündeme gelmişti hatırlarsanız. Ünlü şarkıcının sözleri ayrılığı doğrularken, Gökhan Fırat'a ilk kez ayrılık soruldu. Fırat'ın bu sorular karşısında keyfi kaçtı.
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İrem Derici ve Gökhan Fırat aşkı sosyal medyayı ve magazini resmen sallıyordu diyebiliriz.
Yaklaşık yedi aydır yurt dışı seyahatleri, konserler, eğlenceler derken her anlarında birlikte olduklarını görüyorduk.
Biz tam "İrem sonunda gerçek aşkı buldu" demek üzereyken Hülya Avşar'ın programında söyledikleriyle oldukça kafamızı karıştırdı.
Program henüz yeni yayınlanmışken İrem Derici'nin bu sözlerini yeniden alıntılayıp "Alimden hallice kadınım ve aşırı ileri görüşlüyümdür." yazması ayrılığın habercisi olmuştu.
Ünlü şarkıcı bu sözlerinin ardından Gökhan Fırat'ı takipten çıkmış ve tüm fotoğraflarını da silerek ayrılığı doğrulamıştı.
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Geçtiğimiz gün Bebek'te görüntülenen Fırat'ın elindeki bavul da dikkat çekti. Kaskını çıkarmayan Gökhan Fırat, ayrılık sorusu gelince geçiştirerek ortamdan uzaklaştı.
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