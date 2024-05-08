Merve Boluğur Yatırım Modunu Açtı: Fellik Fellik Arsa Arıyor!

'Yazın hem tatil yapacağım hem de arsa arayışım var. Yatırımlardan anlayan bir arkadaşım var, inanılmaz bir beyin. Ondan fikir alıyorum. Kendisinin Bodrum ve Antalya'da inşaatları var. İstanbul'da da arayışım devam ediyor. Deneyimlerinden faydalanacağım.'