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Merve Boluğur Yatırım Modunu Açtı: Fellik Fellik Arsa Arıyor!

Merve Boluğur Yatırım Modunu Açtı: Fellik Fellik Arsa Arıyor!

GNS
GNS - Onedio Editörü
08.05.2024 - 11:46

Uzun süredir ekranlarda göremediğimiz ve özel hayatıyla magazinde karşımıza çıkan Merve Boluğur, bu sefer bambaşka bir gündemle karşımıza çıkıyor. Şarkıcı olmak için harekete geçtiğini gördüğümüz Merve Boluğur, bu sefer de yatırımcı olma planları yapıyor...

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Uzun yıllar boyunca pek çok projede yer alan ve herkesin tanıdığı bir isim haline gelen Merve Boluğur, yıllardır ekranlarda göremediğimiz isimlerden biri.

Uzun yıllar boyunca pek çok projede yer alan ve herkesin tanıdığı bir isim haline gelen Merve Boluğur, yıllardır ekranlarda göremediğimiz isimlerden biri.

Acemi Cadı ile büyük bir çıkış yakaladığı kariyerinde daha sonrasında sayısız projede yer aldı. Küçük Sırlar, Kuzey Güney ve Muhteşem Yüzyıl özellikle en beğenilen işleri arasındaydı. Ancak Kendisi 2014 yılında İçimdeki Fırtına dizisinden sonra ekranlara ara verdi.

Bir diğer yandan kendisi özel hayatında yaşadıkları ve bu dönemlerden sonra yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme geldi.

Bir diğer yandan kendisi özel hayatında yaşadıkları ve bu dönemlerden sonra yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme geldi.

2015 yılında Murat Dalkılıç ile dünyaevine giren ve 2017 yılında bir ayrılık yaşayan Merve Boluğur, sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olmuştu. Ardından 2022 yılında Mert Aydın ile evlenmişti. Çiftin evliliği yalnızca 53 gün sürdü ve aynı yıl içerisinde boşandılar.

Özel hayat konusunda açıklama yapmaktan çekinmeyen ve duygularını net bir şekilde ifade eden Merve Boluğur, Eser Yenenler'in programında ilişkileri ve "delirdi" yorumları hakkında da açıklama yapmıştı.

Özel hayat konusunda açıklama yapmaktan çekinmeyen ve duygularını net bir şekilde ifade eden Merve Boluğur, Eser Yenenler'in programında ilişkileri ve "delirdi" yorumları hakkında da açıklama yapmıştı.

Deli dolu bir kadın olduğunu sık sık belli eden ve bir oyuncu olarak çizdiği personadansa gerçek hayattaki Merve'yi göstermeyi tercih ettiğini söyleyen Merve Boluğur, bitmek bilmeyen enerjisiyle 'geri dön' dedirtmişti.

Projeleri değerlendirdiğini, Katar'da büyük bir iş anlaşması yaptığını söyleyen Merve Boluğur'u birden Serdar Ortaç'la görmüştük.

Projeleri değerlendirdiğini, Katar'da büyük bir iş anlaşması yaptığını söyleyen Merve Boluğur'u birden Serdar Ortaç'la görmüştük.

Şarkıcılık kariyerinde ilerlemek istediğini defalarca belli eden ünlü oyuncu 'Yeni şarkı mı geliyor?' sorularına da 'Sevdiğim sanatçı... Yaşım gereği Serdar dinleyerek büyüdüm. Şu an görüşme aşamasındayız' cevabını vermişti.

Son dönemde daha durgun gördüğümüz Merve Boluğur, yepyeni bir sektöre adım atmaya hazırlanıyor öğrendiğimiz kadarıyla.

Son dönemde daha durgun gördüğümüz Merve Boluğur, yepyeni bir sektöre adım atmaya hazırlanıyor öğrendiğimiz kadarıyla.

Kendisi yatırım konusunda alan değerlendirmelerine başlamış.

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Yazı hem tatil yaparak hem de arsa arayarak geçireceğini söyleyen Boluğur, deneyimli bir arkadaşının da desteğini gördüğünü ifade ediyor.

Yazı hem tatil yaparak hem de arsa arayarak geçireceğini söyleyen Boluğur, deneyimli bir arkadaşının da desteğini gördüğünü ifade ediyor.

'Yazın hem tatil yapacağım hem de arsa arayışım var. Yatırımlardan anlayan bir arkadaşım var, inanılmaz bir beyin. Ondan fikir alıyorum. Kendisinin Bodrum ve Antalya'da inşaatları var. İstanbul'da da arayışım devam ediyor. Deneyimlerinden faydalanacağım.'

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