Merve Boluğur Yatırım Modunu Açtı: Fellik Fellik Arsa Arıyor!
Merve Boluğur Yatırım Modunu Açtı: Fellik Fellik Arsa Arıyor!
Uzun süredir ekranlarda göremediğimiz ve özel hayatıyla magazinde karşımıza çıkan Merve Boluğur, bu sefer bambaşka bir gündemle karşımıza çıkıyor. Şarkıcı olmak için harekete geçtiğini gördüğümüz Merve Boluğur, bu sefer de yatırımcı olma planları yapıyor...
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Uzun yıllar boyunca pek çok projede yer alan ve herkesin tanıdığı bir isim haline gelen Merve Boluğur, yıllardır ekranlarda göremediğimiz isimlerden biri.
Bir diğer yandan kendisi özel hayatında yaşadıkları ve bu dönemlerden sonra yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme geldi.
Özel hayat konusunda açıklama yapmaktan çekinmeyen ve duygularını net bir şekilde ifade eden Merve Boluğur, Eser Yenenler'in programında ilişkileri ve "delirdi" yorumları hakkında da açıklama yapmıştı.
Projeleri değerlendirdiğini, Katar'da büyük bir iş anlaşması yaptığını söyleyen Merve Boluğur'u birden Serdar Ortaç'la görmüştük.
Son dönemde daha durgun gördüğümüz Merve Boluğur, yepyeni bir sektöre adım atmaya hazırlanıyor öğrendiğimiz kadarıyla.
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Yazı hem tatil yaparak hem de arsa arayarak geçireceğini söyleyen Boluğur, deneyimli bir arkadaşının da desteğini gördüğünü ifade ediyor.
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