Kalben Mahkemeye Sevk Edildi: "Satıcı Değil, İçiciyim"
Kalben Mahkemeye Sevk Edildi: "Satıcı Değil, İçiciyim"
Ünlü şarkıcı Kalben, bugün İstanbul’daki evine yapılan uyuşturucu operasyonu sonrasında gözaltına alınarak emniyete getirilmişti. Kalben, savcılıkta ilk ifadesinde uyuşturucu satmadığını ve içmek için bulundurduğunu söyledi. Kalken, savcılık tarafından yurt dışına çıkış yasağı talebiyle mahkemeye sevk edildi.
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Şarkıcı Kalben’in İstanbul Cihangir’deki evinde 3 parça halinde, toplamda ağırlığı 15 gram olan uyuşturucu skunk ele geçirildiği belirtilmişti.
Kalben, savcılıkta evinde bulunan uyuşturucuyu içmek için temin ettiğini söyledi.
Savcılıktaki ifadesinin ardından yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
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