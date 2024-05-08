Kalben Mahkemeye Sevk Edildi: "Satıcı Değil, İçiciyim"

Ünlü şarkıcı Kalben, bugün İstanbul’daki evine yapılan uyuşturucu operasyonu sonrasında gözaltına alınarak emniyete getirilmişti. Kalben, savcılıkta ilk ifadesinde uyuşturucu satmadığını ve içmek için bulundurduğunu söyledi. Kalken, savcılık tarafından yurt dışına çıkış yasağı talebiyle mahkemeye sevk edildi.