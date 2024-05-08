Derici'nin Cırcır Böceği Sınavından Flörtöz Danla Bilic'e 8 Mayıs'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
Derici'nin Cırcır Böceği Sınavından Flörtöz Danla Bilic'e 8 Mayıs'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
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Fahriye Evcen pijamayla arabadan poz verdi.
Özge Özpirinçci, Aslı Kızmaz'la buluştu.
Alişan, eşi Buse Varol'la Fenerbahçe'nin galibiyetine sevindi.
Zeynep Bastık, en iyi kadın şarkıcı ödülünü aldı.
Danla Bilic, ortalığı aleve verdi 'yansın buralar' dedi.
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Çağatay Ulusoy, tuttuğu balıkla aşk yaşadı.
Pınar Deniz, rol arkadaşı Kaan Urgancıoğlu'nun doğum gününü kutladı.
Melis Sezen kahkahalar içinde jürilik yaptı.
Müge Boz aşka geldi.
Ezgi Mola pek havalıydı.
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Şaşırırsınız ama Şeyma Subaşı, ev keyfi yaptı.
Çiçeği burnunda anne Gonca Vuslateri, kahve falını anlamlandıramadı.
Demet Özdemir, aracından selam verdi.
İrem Derici, cırcır böcekleriyle imtihan verdi.
Hande Erçel'in yeğeni minik Mavi annesi Gamze Erçel'i öpmelere doyamadı ❤️
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Çağla Şikel yine şov yaptı.
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