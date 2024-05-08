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Cübbeli Ahmet Hoca Peygamberin Mahmut Efendi ile Konuştuğunu İddia Etti

Cübbeli Ahmet Hoca Peygamberin Mahmut Efendi ile Konuştuğunu İddia Etti

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
08.05.2024 - 13:34

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Türkiye'de tarikatların sosyal medyaya girmesi sohbetlerin de ülke çapında yayılmasına neden oldu. Geçtiğimiz günlerde yapılan bir yayında Cübbeli Ahmet, Hz. Muhammed'in Mahmut Efendi'ye Medine'de son mürşid-i kamil olduğunu söylediğini iddia etti. Bunun dellileri olduğunu da öne sürdü.

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Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü en son İsmailağa'dan ayrılmasıyla gündeme gelmişti.

Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü en son İsmailağa'dan ayrılmasıyla gündeme gelmişti.

Geçtiğimiz günlerde İbrahim Efendi'nin konuşmacı olduğu bir sohbete katılan Ünlü şu iddialarda bulundu.

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