Cübbeli Ahmet Hoca Peygamberin Mahmut Efendi ile Konuştuğunu İddia Etti

Türkiye'de tarikatların sosyal medyaya girmesi sohbetlerin de ülke çapında yayılmasına neden oldu. Geçtiğimiz günlerde yapılan bir yayında Cübbeli Ahmet, Hz. Muhammed'in Mahmut Efendi'ye Medine'de son mürşid-i kamil olduğunu söylediğini iddia etti. Bunun dellileri olduğunu da öne sürdü.