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Tamamen Donduğunu Düşündüğü Gölde Kaymaya Giden Bir Kadın Perişan Oldu

Tamamen Donduğunu Düşündüğü Gölde Kaymaya Giden Bir Kadın Perişan Oldu

Vera Ekin
Vera Ekin - Video Editörü
18.10.2026 - 09:58

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Kışın donan göllerin üzerinde kayma fikri, buz pateniyle hiç ilgimiz olmasa bile aklımızdan geçiyor. Fakat elbette bu çoğu zaman oldukça tehlikeli bir fikir. Doğal buzun kalınlığı ve yüzeyi her noktada aynı olmadığından en tecrübeli patencilerin bile dengesini bir anda kaybettiği anlar yaşanabiliyor.

'michaelacarrot' isimli kullanıcı, dağların çevrelediği donmuş bir gölde buz pateniyle kayarken yaşadığı talihsiz anları paylaştı. Eşinin 'Güven bana' demesinden sonra patenlerini alıp kaymaya giden kadın, daha ilk adımlarından hayal kırıklığına uğradı. Ne kadar çabalarsa çabalasın tamamen donmuş bir yüzeye ulaşamayan kadının o anları izleyenleri güldürdü.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DbsjdK...
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Peki bir gölün kaymaya uygun olacak kadar donduğu nasıl anlaşılıyor?

Peki bir gölün kaymaya uygun olacak kadar donduğu nasıl anlaşılıyor?

Doğal buzun üzerine çıkmadan önce yapılan ilk kontrol, buzun kalınlığını ölçmek oluyor. Deneyimli patenciler buzu matkap, balta ya da buz burgusuyla delip kalınlığı cetvelle kontrol ediyor ve tek başına kaymak için en az 10 santimetrelik, kalabalık gruplar için ise bundan daha kalın bir tabaka arıyor. Buzun rengi de önemli bir ipucu veriyor. Berrak, mavi ya da siyaha yakın buz en sağlam olanı sayılırken, kar yağışıyla oluşan beyaz ve opak buz aynı kalınlıkta çok daha zayıf kalıyor, gri ve sulu görünen buz ise güvenilmez kabul ediliyor. Akıntının olduğu bölgeler, kıyıdaki sazlıklar ve kaynak suyunun göle karıştığı noktalar daha geç donduğu için bu alanlardan uzak durmak gerekiyor. Uzmanlar kıyıdan başlayıp adım adım ilerlemeyi, yanında kurtarma ipi ve buz çivisi taşımayı ve mümkünse yalnız kaymamayı da hatırlatıyor.

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Vera Ekin
Vera Ekin
Video Editörü
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