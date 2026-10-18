Tamamen Donduğunu Düşündüğü Gölde Kaymaya Giden Bir Kadın Perişan Oldu

Kışın donan göllerin üzerinde kayma fikri, buz pateniyle hiç ilgimiz olmasa bile aklımızdan geçiyor. Fakat elbette bu çoğu zaman oldukça tehlikeli bir fikir. Doğal buzun kalınlığı ve yüzeyi her noktada aynı olmadığından en tecrübeli patencilerin bile dengesini bir anda kaybettiği anlar yaşanabiliyor.

'michaelacarrot' isimli kullanıcı, dağların çevrelediği donmuş bir gölde buz pateniyle kayarken yaşadığı talihsiz anları paylaştı. Eşinin 'Güven bana' demesinden sonra patenlerini alıp kaymaya giden kadın, daha ilk adımlarından hayal kırıklığına uğradı. Ne kadar çabalarsa çabalasın tamamen donmuş bir yüzeye ulaşamayan kadının o anları izleyenleri güldürdü.