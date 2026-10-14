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Bir Kasap Büyücülere Karşı Kürek Kemiklerini Kırdığı Anları Paylaştı

Bir Kasap Büyücülere Karşı Kürek Kemiklerini Kırdığı Anları Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
14.10.2026 - 11:57

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Kahve telvesinden iskambil kağıtlarına, el çizgilerinden kemiklere kadar pek çok fal çeşidi, farklı kültürlerde bugün hala varlığını sürdürüyor. Hayvan kemikleri üzerinden bakılan fallar da bu geleneğin en eski örneklerinden biri olarak biliniyor ve kürek kemiği, bunların başında geliyor.

Bir kasap, büyü için kullanıldığı bilinen kürek kemiklerini önlem amacıyla kırdığı anları 'Biz kırmaktan usandık, Büyücüler maalesef usanmadılar' notuyla paylaştı. Bu devirde hala böyle şeylerin yaşanması ve kasapların işlerini bırakıp böyle şeylerle uğraşmak zorunda kalıyor olması, pek çok kişiyi şaşırttı. 

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Peki kasaplar kürek kemiklerini neden kırıyor?

Peki kasaplar kürek kemiklerini neden kırıyor?

Kürek kemiği, Türk kültüründe yüzyıllardır fal ve büyüyle anılan bir kemik. Eski Türklerde bilinen kürek kemiği falında genellikle koyunun kürek kemiği ateşte ısıtılır, kemikte oluşan çizgi ve çatlaklara bakılarak yorum yapılırdı. Kırmızı çizgi kan dökülmesine, sarı çizgi hastalığa, yeşil çizgi ise bolluğa yorulurdu. Bu fal Anadolu'da Erzurum, Trabzon, Konya, Kütahya ve Fatsa çevresinde de uzun süre uygulandı.

Kasaplar bugün de bu kemiğin kötü niyetli kişilerin eline geçmemesi için önlem alıyor. Kürek kemikleri büyücülerin en çok tercih ettiği kemikler olarak biliniyor ve kasapların anlattığına göre bu kemiklerle kara büyü ve papaz büyüsü yapılabileceğine inanılıyor. Uygulamanın Selçuklu dönemine kadar uzandığını anlatan kasaplar, bu geleneği kuşaktan kuşağa sürdürüyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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