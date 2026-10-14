Bir Kasap Büyücülere Karşı Kürek Kemiklerini Kırdığı Anları Paylaştı

Kahve telvesinden iskambil kağıtlarına, el çizgilerinden kemiklere kadar pek çok fal çeşidi, farklı kültürlerde bugün hala varlığını sürdürüyor. Hayvan kemikleri üzerinden bakılan fallar da bu geleneğin en eski örneklerinden biri olarak biliniyor ve kürek kemiği, bunların başında geliyor.

Bir kasap, büyü için kullanıldığı bilinen kürek kemiklerini önlem amacıyla kırdığı anları 'Biz kırmaktan usandık, Büyücüler maalesef usanmadılar' notuyla paylaştı. Bu devirde hala böyle şeylerin yaşanması ve kasapların işlerini bırakıp böyle şeylerle uğraşmak zorunda kalıyor olması, pek çok kişiyi şaşırttı.

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