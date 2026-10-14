Bir Kasap Büyücülere Karşı Kürek Kemiklerini Kırdığı Anları Paylaştı

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Kahve telvesinden iskambil kağıtlarına, el çizgilerinden kemiklere kadar pek çok fal çeşidi, farklı kültürlerde bugün hala varlığını sürdürüyor. Hayvan kemikleri üzerinden bakılan fallar da bu geleneğin en eski örneklerinden biri olarak biliniyor ve kürek kemiği, bunların başında geliyor.
Bir kasap, büyü için kullanıldığı bilinen kürek kemiklerini önlem amacıyla kırdığı anları 'Biz kırmaktan usandık, Büyücüler maalesef usanmadılar' notuyla paylaştı. Bu devirde hala böyle şeylerin yaşanması ve kasapların işlerini bırakıp böyle şeylerle uğraşmak zorunda kalıyor olması, pek çok kişiyi şaşırttı.
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Peki kasaplar kürek kemiklerini neden kırıyor?
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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