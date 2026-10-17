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Doğadaki Renk Uyumunu İç Mekanlara Taşıyan Tasarımlara Hayran Olacaksınız!

Doğadaki Renk Uyumunu İç Mekanlara Taşıyan Tasarımlara Hayran Olacaksınız!

Vera Ekin
Vera Ekin - Video Editörü
17.10.2026 - 19:21

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Renk uyumu, iç mekan tasarımında en çok zorlandığımız konulardan biri. Hangi rengin hangisiyle yan yana duracağına karar vermek, çoğu zaman evin geri kalanını planlamak kadar uzun sürebiliyor. Oysa doğa, renk uyumunun en güzel örneklerini zaten gözler önüne seriyor. Evimizi dekore ederken kullanacağımız paletler için de en güvenilir ilham kaynağı çoğu zaman tam olarak burası.

Paylaşılan görüntülerde Antep fıstığı, deniz kıyısındaki kayalıklar, incir, hindistan cevizi, flamingolar ve avokado, aynı renk paletleriyle hazırlanmış salon ve mutfak tasarımlarıyla bir araya getirildi. 'Doğa 'uyumlu' diyorsa uyumludur.' mesajının verildiği paylaşım, doğadan ilham alınan cesur renk kombinasyonlarıyla izleyenlerin içini açtı.

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Vera Ekin
Vera Ekin
Video Editörü
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