Fatma Betül Sayan'ın Büyükelçi kardeşinin yeni görevi belli oldu.

1979 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Ayşe Hilal Sayan Koytak, ortaöğrenimini Beyoğlu Kız Anadolu Lisesi’nde tamamladı. 1996’da İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’ne girmeye hak kazanan Koytak, yükseköğrenimini Almanya’daki Duisburg-Essen Üniversitesi’nde tamamlayarak 2002 yılında Yüksek Bilgisayar ve Haberleşme Mühendisi ünvanını aldı. Dış politika ve güvenlik hususlarında 2011 yılında Alman Güvenlik Politikaları Akademisi’nde 6 aylık bir eğitim programına katıldı.

Çalışma hayatına 2005’te başlayan Büyükelçi Koytak, 2016 yılına kadar Başbakan Dış Politika Danışmanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı makamlarında bulundu. 2017-2022 yılları arasında Kuveyt Büyükelçiliği görevini yürüten Koytak, 2023-2024 döneminde Dışişleri Bakanlığı’nda Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü ve Bilim ve Teknoloji Politikaları Genel Müdürlüğü pozisyonlarını üstlendi. Son olarak Aralık 2024 ile Eylül 2026 tarihleri arasında Bahreyn Krallığı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak görev yaptı.

İngilizce, Almanca ve Arapça bilen Büyükelçi Sayan Koytak, evli ve iki çocuk annesidir.