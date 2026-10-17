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Fatma Betül Sayan'ın Büyükelçi Kardeşinin Yeni Görevi Belli Oldu

Fatma Betül Sayan'ın Büyükelçi Kardeşinin Yeni Görevi Belli Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
17.10.2026 - 14:25
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Fon krizi iddialarıyla gündemde yer alan Fatma Betül Sayan Kaya cephesinde yeni gelişme yaşandı. Görevinden istifa eden eski AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın ablası Ayşe Hilal Sayan Koytak'ın yeni görevi belli oldu. Ayşe Hilal Sayan Türkiye'nin Finlandiya Büyükelçisi olarak resmen göreve başladı.

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Fatma Betül Sayan'ın Büyükelçi kardeşinin yeni görevi belli oldu.

Fatma Betül Sayan'ın Büyükelçi kardeşinin yeni görevi belli oldu.

Fatma Betül Sayan Kaya fon krizi iddialarıyla AKP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etmişti. Eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın fon işlemlerinden yaklaşık 2,2 milyar TL kazanç elde ettiği iddialar arasında. 

Fatma Betül Sayan Kaya'ya dair soruşturma devam ederken ablasıyla ilgili yeni gelişme yaşandı. Ayşe Hilal Sayan Koytak, Finlandiya'ya Büyükelçi olarak atandı.

(Fotoğraf: Fatma Betül Sayan Kaya solda, Ayşe Hilal Sayan Koytak sağda.)

Ayşe Hilal Sayan, güven mektubunu Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb'a sundu.

Ayşe Hilal Sayan, güven mektubunu Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb'a sundu.
twitter.com

Türkiye'nin Helsinki Büyükelçiliği'nin 15 Ekim 2026 tarihli paylaşımına göre Büyükelçi Ayşe Hilal Sayan Koytak, düzenlenen törenle güven mektubunu Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb'a takdim etti. Diplomatik teamüllere göre bir büyükelçi, güven mektubunu görev yaptığı ülkenin devlet başkanına sunduktan sonra tüm yetkileriyle resmen görevine başlamış sayılıyor.

Fatma Betül Sayan'ın Kardeşi Ayşe Hilal Sayan Kimdir?

Fatma Betül Sayan'ın Kardeşi Ayşe Hilal Sayan Kimdir?

1979 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Ayşe Hilal Sayan Koytak, ortaöğrenimini Beyoğlu Kız Anadolu Lisesi’nde tamamladı. 1996’da İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’ne girmeye hak kazanan Koytak, yükseköğrenimini Almanya’daki Duisburg-Essen Üniversitesi’nde tamamlayarak 2002 yılında Yüksek Bilgisayar ve Haberleşme Mühendisi ünvanını aldı. Dış politika ve güvenlik hususlarında 2011 yılında Alman Güvenlik Politikaları Akademisi’nde 6 aylık bir eğitim programına katıldı.

Çalışma hayatına 2005’te başlayan Büyükelçi Koytak, 2016 yılına kadar Başbakan Dış Politika Danışmanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı makamlarında bulundu. 2017-2022 yılları arasında Kuveyt Büyükelçiliği görevini yürüten Koytak, 2023-2024 döneminde Dışişleri Bakanlığı’nda Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü ve Bilim ve Teknoloji Politikaları Genel Müdürlüğü pozisyonlarını üstlendi. Son olarak Aralık 2024 ile Eylül 2026 tarihleri arasında Bahreyn Krallığı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak görev yaptı.

İngilizce, Almanca ve Arapça bilen Büyükelçi Sayan Koytak, evli ve iki çocuk annesidir.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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