Fatma Betül Sayan'ın Büyükelçi Kardeşinin Yeni Görevi Belli Oldu
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Fon krizi iddialarıyla gündemde yer alan Fatma Betül Sayan Kaya cephesinde yeni gelişme yaşandı. Görevinden istifa eden eski AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın ablası Ayşe Hilal Sayan Koytak'ın yeni görevi belli oldu. Ayşe Hilal Sayan Türkiye'nin Finlandiya Büyükelçisi olarak resmen göreve başladı.
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Fatma Betül Sayan'ın Büyükelçi kardeşinin yeni görevi belli oldu.
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Ayşe Hilal Sayan, güven mektubunu Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb'a sundu.
Fatma Betül Sayan'ın Kardeşi Ayşe Hilal Sayan Kimdir?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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