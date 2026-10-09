Fatma Betül Sayan Kaya’nın Ablası Büyükelçi Ayşe Hilal Sayan Koytak'ın Görevden Alınabileceği İddia Edildi

Ayşe Hilal Sayan Koytak, 1979’da İstanbul’da doğdu. Almanya’daki Duisburg-Essen Üniversitesi’nde 2002’de lisans ve yüksek lisans derecelerini aldı, 2022’de Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde sosyal politikalar alanında doktorasını tamamladı. Kamu kariyerine 2005’te başlayan Koytak, Başbakanlık’ta danışman olarak çalıştı; Sözcü’nün aktardığına göre Fatma Betül Sayan Kaya’nın bakanlığı sırasında ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda müsteşar yardımcılığı yaptı.

Diplomatik görevleri 2017’de başladı. Kuveyt Büyükelçiliği’ni 16 Kasım 2017 ile 30 Haziran 2022 arasında yürüttü, ardından 24 Ekim 2024 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’yle Bahreyn’e atandı ve 1 Aralık 2024’te göreve başladı. Dışişleri Bakanlığı’nın Helsinki Büyükelçiliği sayfasında şu anda Türkiye’nin Finlandiya Büyükelçisi olarak yer alıyor.