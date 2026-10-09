Fatma Betül Sayan Kaya’nın Ablası Büyükelçi Ayşe Hilal Sayan Koytak'ın Görevden Alınabileceği İddia Edildi
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Fon soruşturmasının ardından dikkatler eski Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın ailesine çevrildi. Sözcü’nün haberine göre Kaya’nın ablası Helsinki Büyükelçisi Ayşe Hilal Sayan Koytak’ın da görevden alınabileceği iddia ediliyor. Tartışmanın merkezinde, tutuklu Emre Tezmen’in başkanlık yaptığı DEİK Türkiye-Finlandiya İş Konseyi ile Koytak’ın Finlandiya’ya atanma tarihi arasındaki zamanlama var.
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Helsinki Büyükelçisi Koytak, Fatma Betül Sayan Kaya’nın bakanlık döneminde Aile Bakanlığı’nda müsteşar yardımcısıydı.
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Yeni Parti’den Deniz Yavuzyılmaz, Tezmen ile Koytak arasındaki zamanlamaya dikkat çekip görevden alma talep etti.
Sözcü’ye göre Koytak’ın ardından Sayan ailesinin kamu görevleri de gündeme taşındı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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