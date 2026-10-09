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Fatma Betül Sayan Kaya’nın Ablası Büyükelçi Ayşe Hilal Sayan Koytak'ın Görevden Alınabileceği İddia Edildi

Fatma Betül Sayan Kaya’nın Ablası Büyükelçi Ayşe Hilal Sayan Koytak'ın Görevden Alınabileceği İddia Edildi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
09.10.2026 - 07:30
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Fon soruşturmasının ardından dikkatler eski Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın ailesine çevrildi. Sözcü’nün haberine göre Kaya’nın ablası Helsinki Büyükelçisi Ayşe Hilal Sayan Koytak’ın da görevden alınabileceği iddia ediliyor. Tartışmanın merkezinde, tutuklu Emre Tezmen’in başkanlık yaptığı DEİK Türkiye-Finlandiya İş Konseyi ile Koytak’ın Finlandiya’ya atanma tarihi arasındaki zamanlama var.

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Helsinki Büyükelçisi Koytak, Fatma Betül Sayan Kaya’nın bakanlık döneminde Aile Bakanlığı’nda müsteşar yardımcısıydı.

Helsinki Büyükelçisi Koytak, Fatma Betül Sayan Kaya’nın bakanlık döneminde Aile Bakanlığı’nda müsteşar yardımcısıydı.

Ayşe Hilal Sayan Koytak, 1979’da İstanbul’da doğdu. Almanya’daki Duisburg-Essen Üniversitesi’nde 2002’de lisans ve yüksek lisans derecelerini aldı, 2022’de Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde sosyal politikalar alanında doktorasını tamamladı. Kamu kariyerine 2005’te başlayan Koytak, Başbakanlık’ta danışman olarak çalıştı; Sözcü’nün aktardığına göre Fatma Betül Sayan Kaya’nın bakanlığı sırasında ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda müsteşar yardımcılığı yaptı.

Diplomatik görevleri 2017’de başladı. Kuveyt Büyükelçiliği’ni 16 Kasım 2017 ile 30 Haziran 2022 arasında yürüttü, ardından 24 Ekim 2024 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’yle Bahreyn’e atandı ve 1 Aralık 2024’te göreve başladı. Dışişleri Bakanlığı’nın Helsinki Büyükelçiliği sayfasında şu anda Türkiye’nin Finlandiya Büyükelçisi olarak yer alıyor.

Yeni Parti’den Deniz Yavuzyılmaz, Tezmen ile Koytak arasındaki zamanlamaya dikkat çekip görevden alma talep etti.

Yeni Parti’den Deniz Yavuzyılmaz, Tezmen ile Koytak arasındaki zamanlamaya dikkat çekip görevden alma talep etti.

Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, X hesabından yaptığı paylaşımda “Fon vurgunu suç örgütünün ilişkiler ağını deşifre ediyoruz” dedi. Yavuzyılmaz’ın iddiasına göre Emre Tezmen DEİK Türkiye-Finlandiya İş Konseyi Başkanı oldu, Koytak ise 5 Eylül 2026’da Finlandiya Büyükelçisi olarak atandı. Tezmen’in Merkezi Kayıt Kuruluşu yönetim kurulunda, DEİK’in Finlandiya sürecini yürüten Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu ile birlikte görev yaptığı da aynı paylaşımda yer aldı. Yavuzyılmaz, Tuzcu ile Koytak’ın görevden alınmasını istedi.

Bu bağlantılar şimdilik siyasetçilerin açıklamalarına dayanıyor; Koytak’ın iddialara yanıtı ise yok. Soruşturmanın ana ismi Tezmen, 23 Eylül’de diğer şüphelilerle birlikte tutuklanmıştı.

Sözcü’ye göre Koytak’ın ardından Sayan ailesinin kamu görevleri de gündeme taşındı.

Sözcü’ye göre Koytak’ın ardından Sayan ailesinin kamu görevleri de gündeme taşındı.

Kaya ailesindeki isimlerin kamu görevleri tek tek sayıldı. Koytak’ın kardeşi Ömer Fatih Sayan, 2007-2014 arasında Başbakanlık’ta danışmanlık yaptı, 2014’te BTK yönetim kurulunda yer aldı ve 2015’ten Temmuz 2018’e kadar BTK Başkanı olarak görev yaptı. Ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcılığı’na getirildi.

Haberde ayrıca ailenin bir başka ismi Nazmiye Sümeyye Sayan’ın İBB meclis üyeliği yaptığı ve kazandığı kamu ihaleleriyle anıldığı belirtiliyor. Ailenin 72 yaşındaki annesi Hatice Sayan’ın ise bir emlak şirketi kurduğu kaydediliyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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