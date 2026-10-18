Bir Öğrenci Amerikalı Öğretmenine Manifest'in TRALALA Şarkısını Dinletti

Manifest'in ilk İngilizce şarkısı Tralala, yayınlandığı günden bu yana ülkemizde olduğu kadar yurt dışında da listelerde yükselmeye devam ediyor. Geleneksel Türk müziğinden izler taşıyan şarkı, kendi kültürümüzü yabancılarla buluşturan pek çok içeriğe de ilham olmaya başladı.

'omerceken_' isimli kullanıcı, sınıfta Amerikalı öğretmenine şarkıyı ilk kez dinlettiği anları paylaştı. Öğretmenin ekrana yansıtılan klibi dikkatle izlediği görüldü. Öğrenci o anları, 'Hatta ritim bile tutuyor, sanırım hoşuna gitti.' notuyla paylaştı. Sınıfta yaşanan bu sıcak an izleyenlerin yüzünü güldürdü.

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