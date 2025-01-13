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Ayşegül Savaş Kimdir? Barack Obama'nın Önerdiği Yazar Ayşegül Savaş Hakkında Merak Edilenler

Ayşegül Savaş Kimdir? Barack Obama'nın Önerdiği Yazar Ayşegül Savaş Hakkında Merak Edilenler

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
13.01.2025 - 17:46

ABD'nin Eski Başkanı Barack Obama, 2024 yılının en iyi kitaplarını seçti. Obama'nın seçtiği kitaplar arasında Yazar Ayşegül Savaş'ın son romanı The Anthropologists de yerini aldı. Bu gelişmenin ardından pek çok kişi Ayşegül Savaş'ın kitaplarını ve biyografisini araştırmaya başladı.

Peki, Barack Obama'nın önerdiği Türk Yazar Ayşegül Savaş kimdir, kaç yaşında, nereli ve eserleri neler? Aradığınız soruların cevabını bu içeriğimizde bulabilirsiniz.

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Ayşegül Savaş Kimdir?

Ayşegül Savaş Kimdir?

Yazar Ayşegül Savaş 1986 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Ayşegül Savaş'ın babası, bilim insanı ve politikacı olarak bilinen Serdar Savaş'tır. Babasının Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü'ndeki görev yerleri sebebiyle Türkiye, İngiltere ve Danimarka'da büyümüştür.

Üniversiteyi ABD'nin Vermont eyaletinde okuyan Ayşegül Savaş, bu eyaletteki Middlebury College'da Antropoloji ve Sosyoloji eğitimi aldı. San Francisco'da yazı alanında yüksek lisans yaptı. Daha sonra Letonyalı Maks Ovsjanikov ile dünyaevine giren Savaş, 2012'de eşiyle birlikte Paris'e taşındı.

Yazar olmaya karar veren Ayşegül Savaş'ın ilk kitabı 2019 yılında yayımlandı. Walking on the Ceiling adlı romanda, İngiltere’de ve Fransa’da yaşadıktan sonra İstanbul'a dönen bir genç kadının, konusu Türkiye'de geçen romanlar yazan bir İngiliz romancı ile ilişkisini anlatttı. 

İkinci romanı (White on White) 2021 yılında yayımlanan Ayşegül Savaş'ın eserleri tam altı dile çevrildi. Mart 2023'te bir kızı oldu. Lohusalık dönemini 2024'te yayımlanan The Wilderness adlı kitapta anlatan Savaş, aynı yıl otobiyografik unsurlar taşıyan The Anthropologists adlı kitabını yayımladı. 

Bir çiftin memleketlerinden uzakta bir yabancı şehre kök salma çabalarını anlatan roman, TIME dergisi başta olmak üzere pek çok mecranın yılın en iyi 100 kitabı listesinde yer aldı.

Ayşegül Savaş Kitapları

Ayşegül Savaş Kitapları

Yazar Ayşegül Savaş'ın kitaplarını kronolojik olarak şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Walking on the Ceiling (2019) 

  • White on White (2022) 

  • The Anthropologists (Temmuz 2024)

  • The Wilderness (Ekim 2024)

Ayşegül Savaş Neden Gündem Oldu?

Ayşegül Savaş Neden Gündem Oldu?

ABD Eski Başkanı Barack Obama'nın 2024 yılında en çok beğendiği kitaplar listesinde Ayşegül Savaş'ın bir romanı da yer aldı. Bu gelişmenin ardından Savaş, kısa sürede gündem oldu.

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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