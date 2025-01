Ayşegül Savaş Kimdir? Barack Obama'nın Önerdiği Yazar Ayşegül Savaş Hakkında Merak Edilenler

Yazar Ayşegül Savaş 1986 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Ayşegül Savaş'ın babası, bilim insanı ve politikacı olarak bilinen Serdar Savaş'tır. Babasının Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü'ndeki görev yerleri sebebiyle Türkiye, İngiltere ve Danimarka'da büyümüştür.

Üniversiteyi ABD'nin Vermont eyaletinde okuyan Ayşegül Savaş, bu eyaletteki Middlebury College'da Antropoloji ve Sosyoloji eğitimi aldı. San Francisco'da yazı alanında yüksek lisans yaptı. Daha sonra Letonyalı Maks Ovsjanikov ile dünyaevine giren Savaş, 2012'de eşiyle birlikte Paris'e taşındı.

Yazar olmaya karar veren Ayşegül Savaş'ın ilk kitabı 2019 yılında yayımlandı. Walking on the Ceiling adlı romanda, İngiltere’de ve Fransa’da yaşadıktan sonra İstanbul'a dönen bir genç kadının, konusu Türkiye'de geçen romanlar yazan bir İngiliz romancı ile ilişkisini anlatttı.

İkinci romanı (White on White) 2021 yılında yayımlanan Ayşegül Savaş'ın eserleri tam altı dile çevrildi. Mart 2023'te bir kızı oldu. Lohusalık dönemini 2024'te yayımlanan The Wilderness adlı kitapta anlatan Savaş, aynı yıl otobiyografik unsurlar taşıyan The Anthropologists adlı kitabını yayımladı.

Bir çiftin memleketlerinden uzakta bir yabancı şehre kök salma çabalarını anlatan roman, TIME dergisi başta olmak üzere pek çok mecranın yılın en iyi 100 kitabı listesinde yer aldı.