Aylık Temizlik Takvimi: Ne Zaman Neresi Temizlenmeli?

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
28.08.2025 - 12:01

Ev temizliği, bazen işin içine girince gözümüzde büyüyen ama aslında düzenli yapıldığında hiç de zor olmayan bir iş. Evet, her hafta büyük temizlik yapmanın biraz zaman alıcı olduğunu kabul ediyorum ama doğru bir takvimle, her şey yerli yerinde olur. Hem de ekstra çaba harcamadan! İşte, adım adım evinizi temiz tutmanıza yardımcı olacak aylık temizlik takvimi:

Her hafta şunlara dikkat edin:

Haftada bir yapman gereken işler, aslında en hızlı halledeceğin temizlikler olacak. Yani 10 dakikada halledip, tüm hafta boyunca rahat edebilirsin. Peki, neler yapman lazım?

  • Toz alma: Masalar, raflar, televizyon önü, duvarlar… Haftada bir kez bu alanları tozdan arındırman, evin daha ferah ve temiz hissettirir.

  • Yerin temizliği: Özellikle mutfak, banyo gibi yerlerde zeminlerin düzenli olarak silinmesi önemli. Evin her köşesinde toz birikmeden süpürmek, kirlerin birikmesine engel olur.

  • Banyoyu temizle: Lavabo, duşakabin, tuvalet… Buralar her gün kullanılan yerler olduğundan, haftada bir kez temizlik şart. Hem kötü kokuların önüne geçersin hem de hijyen sağlar.

  • Mutfak temizliği: Mutfak, her an kirlenebilecek bir alan. Haftada bir, ocak, lavabo ve tezgahları silip, yemek artıklarıyla başa çıkmak seni bayağı rahatlatır.

Ayda bir derinlemesine temizlik yapın:

Haftalık temizlik bitti, şimdi biraz daha derinlemesine temizlik zamanı! Aylık temizlikle, gözden kaçan köşelere odaklanabilirsin.

  • Pencereleri ve perdeleri temizle: Camları silmek, evin içine daha fazla ışık girmesini sağlar. Perdeleri de yıkamayı unutma, çünkü tozlanırlar.

  • Yatak başlıkları ve yatak altları: Yatak başlıkları genelde tozlanır, altları da sıkça kirlenir. Bu alanları temizlemek, hem görsel olarak daha güzel hem de hijyenik olur.

  • Elektronikleri sil: TV, bilgisayar, telefon… Elektronik cihazların da temizlenmesi gereken yerler. Ekranları silmek, hem cihazların ömrünü uzatır hem de pırıl pırıl görünümlerini sağlar.

İki ayda bir gözden geçirmeniz gereken yerler:

Bazen görmediğimiz yerler de kirlilik barındırır. İşte, 2 ayda bir yapılması gerekenler:

  • Buzdolabını temizleyin: İçerisine bakıp tarihi geçmiş ürünleri atmak iyi bir fikir olabilir.

  • Zemin temizliği: Halıların derinlemesine temizliği, yerlerdeki tozdan kurtulmak için ideal.

  • Havalandırma sistemleri: Klima ya da kombi gibi cihazların filtresini temizleyin, daha sağlıklı bir hava dolaşımı sağlar.

Yılda bir yapman gereken kapsamlı temizlik:

Aylık temizlikle yetinmiyorsan, yılın belirli zamanlarında biraz daha kapsamlı temizlik yapman iyi olur. Yılda bir kez yapman gereken bu işler, evinin her köşesinin tertemiz olmasını sağlar.

  • Zeminlerin parlatılması: Yerler özellikle mutfak ve banyo gibi alanlarda hızlıca kirlenebilir, iyice silip parlatmak ferah bir hava katar.

  • Eşyaların gözden geçirilmesi: Evde gereksiz eşya birikmesini engellemek için, her yıl birkaç eşya fazlalığından kurtulun. Bu, hem yer açar hem de sizi rahatlatır.

Temizliği sürdürmek için günlük küçük alışkanlıklar edinmek çok önemli.

Her gün bir iki dakikada toparlamak, haftalık ve aylık temizliklerin de çok daha kolay olmasını sağlar. Ayrıca, evdeki her şeyin bir yerinin olması temizlik işini kolaylaştırır. Gereksiz eşyaları toparlamak ve düzenli olmak, her gün evini düzenli tutmana yardımcı olur.

İşte bu kadar!

Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Üyesi
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak. Eğer sen de okurken kendinden bir parça buluyorsan, ne mutlu bana!
