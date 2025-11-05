onedio
Aydın'da Gece Yarısı Korkunç Olay: Fenerbahçe Eski Başkanı Ali Koç'a Ait Bağ Evi Çıkan Yangında Küle Döndü!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
05.11.2025 - 08:58

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir bağ evinde patlama ve ardından yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında bağ evi kullanılamaz hale gelirken, olayda yaralanan olmadı.

Kaynak: DHA

İşte yangın çıkan bağ evinden görüntüler...

Olay, gece yarısı Aydın'ın Efeler ilçesindeki Umurlu Mahallesi’nde meydana geldi.

Fenerbahçe Kulübü Eski Başkanı Ali Koç’a ait bir bağ evinde henüz bilinmeyen nedenle meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Komşuların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı.

Olay yerine gelen itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi. Olay sırasında ev sahiplerinin dışarıda oldukları öğrenildi. Jandarma patlama ve yangınla ilgili inceleme başlattı.

