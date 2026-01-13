onedio
Bu Metal Şarkıların Hangi Yıllarda Çıktığını Bulabilecek misin?

İrem Coşkun
13.01.2026 - 22:01

'Ben gerçek bir metalciyim, tüm şarkıları ezbere bilirim!' diyorsan kendine güveniyorsun demektir. Peki, teste yer alan şarkıların hangi yıl çıktığını biliyor musun? Bu konuda da kendinden eminsen o halde seni teste davet edelim. 👇

1. Metallica - Master of Puppets

2. Iron Maiden - The Number of the Beast

3. Black Sabbath - Paranoid

4. Motörhead - Ace of Spades

5. Iron Maiden - Fear of the Dark

6. Metallica - Enter Sandman

7. Megadeth - Symphony of Destruction

8. Judas Priest - Painkiller

9. Rammstein - Du Hast

Metal müzik dinliyorsun ama tarihlerle pek aran yok!

Metal senin hayatında var ama iş yıllara gelince işler biraz karışıyor. Bu şarkıların çoğunu tanıyorsun, hatta severek dinliyorsun ama hangi dönemde çıktıkları kafanda net değil. Muhtemelen “90’lar mıydı, 80’ler miydi?” diye tahmin ederek ilerledin. Bu çok normal, herkes metal tarihini ezbere bilmek zorunda değil. Ama gerçek bir metalci olmak istiyorsan tarihi biraz kurcalamanda fayda var!

Hiç de fena değilsin!

Belli ki metal senin için bir yaşam tarzı olmaya başlamış! 80’ler, 90’lar ayrımını çoğu yerde doğru yakalamışsın, birkaç şarkı dışında çoğu tarihi biliyorsun. Muhtemelen favori gruplarının diskografisini biliyorsun. Metal tarihine biraz daha ağırlık verirsen tüm soruları doğru bilmemen için hiçbir sebep yok! Kısacası, kulak var, bilgi var, azıcık daha detay lazım.

Metal tarihi mezunu musun?

Şarkıyı görür görmez kafanda albüm kapağı, yıl ve dönem canlanmış, çok belli! Tüm şarkıların zamanını ayırt edebiliyorsun. Muhtemelen “Metallica’nın o albümünden sonra sound değişti!” cümlesini kuran birisin. Anladık ki bu test senin için zor değil, keyifliydi. Sen tüm hatlarıyla gerçek bir metalcisin, tebrikler! 👏

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
