Bu Metal Şarkıların Hangi Yıllarda Çıktığını Bulabilecek misin?
'Ben gerçek bir metalciyim, tüm şarkıları ezbere bilirim!' diyorsan kendine güveniyorsun demektir. Peki, teste yer alan şarkıların hangi yıl çıktığını biliyor musun? Bu konuda da kendinden eminsen o halde seni teste davet edelim. 👇
1. Metallica - Master of Puppets
2. Iron Maiden - The Number of the Beast
3. Black Sabbath - Paranoid
4. Motörhead - Ace of Spades
5. Iron Maiden - Fear of the Dark
6. Metallica - Enter Sandman
7. Megadeth - Symphony of Destruction
8. Judas Priest - Painkiller
9. Rammstein - Du Hast
Metal müzik dinliyorsun ama tarihlerle pek aran yok!
Hiç de fena değilsin!
Metal tarihi mezunu musun?
