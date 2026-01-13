Bu Metal Şarkıların Hangi Yıllarda Çıktığını Bulabilecek misin?

Metal senin hayatında var ama iş yıllara gelince işler biraz karışıyor. Bu şarkıların çoğunu tanıyorsun, hatta severek dinliyorsun ama hangi dönemde çıktıkları kafanda net değil. Muhtemelen “90’lar mıydı, 80’ler miydi?” diye tahmin ederek ilerledin. Bu çok normal, herkes metal tarihini ezbere bilmek zorunda değil. Ama gerçek bir metalci olmak istiyorsan tarihi biraz kurcalamanda fayda var!