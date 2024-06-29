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Avuçlar Kaşınıyor Cüzdanlar Eriyor: 2024 Yılında Çıkacak En Büyük PC Oyunları

Avuçlar Kaşınıyor Cüzdanlar Eriyor: 2024 Yılında Çıkacak En Büyük PC Oyunları

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
29.06.2024 - 18:01

2024 yılının geri kalan kısmında biz PC oyuncularını 'büyük' sayabileceğimiz AAA veya kalitesinde bazı oyunlar bekliyor. Peki bir erteleme görülmezse bunlar hangi oyunlar merak ediyor musunuz?

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1. The First Descendant - 2 Temmuz

1. The First Descendant - 2 Temmuz

NEXON tarafından geliştirilen ve 2 Temmuz tarihinde yayınlanacak olan Unreal Engine 5 destekli The First Descendant, insanlığın hayatta kalması için savaşacağınız klasik bir looter shooter oyunu. Ancak Steam istatistiklerine baktığımızda oyunu bekleyen kullanıcı sayısının gerçekten çok fazla olduğunu görebiliyoruz.

2. Frostpunk 2 - 25 Temmuz

2. Frostpunk 2 - 25 Temmuz

İlk oyunun seveni çok fazla ve bu yüzden Frostpunk 2'nin de bekleyeni aşırı heyecanlı. Strateji ve şehir kurma oyunu denince belki de akla gelen ilk seri değil ancak kış mevsiminde şehir kurma oyunu denince akla gelen ilk isim. Şayet bir erteleme görmezse 25 Temmuz tarihinde doyasıya oynanmayı bekliyor.

3. Black Myth: Wukong - 20 Ağustos

3. Black Myth: Wukong - 20 Ağustos

Black Myth: Wukong daha önce birkaç kez ertelendi ancak 20 Ağustos günü kesin olarak piyasaya sürülmesi bekleniyor. Çin Mitolojisinden ilham alarak geliştirilen yapım içerisinde oyuncuları zorlu boss savaşları bekliyor olacak.

4. Star Wars Outlaws - 30 Ağustos

4. Star Wars Outlaws - 30 Ağustos

Ubisoft tarafından geliştirilen bu yeni Star Wars oyunu şimdiden heyecanlandırmayı başarıyor. Galaksinin dört bir yanını gezebileceğiniz ve tahmininizden çok daha büyük olan bir açık dünyaya sahip olacağı da kesinleşmiş durumda.

5. Age of Mythology: Retold - 4 Eylül

5. Age of Mythology: Retold - 4 Eylül

Eylül ayına bomba bir giriş yapıyoruz ve öyle de devam edecek emin olun. Age of Mythology: Retold ise ayın ilk büyük oyunları arasında yer alıyor ve PC kullanıcılarını şenlendirmeye geliyor. Çocukluğumuzun veya gençliğimizin değişmez yapımını en güncel haliyle oynamak bambaşka bir deneyim olacak.

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6. S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl - 5 Eylül

6. S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl - 5 Eylül

Yine ertelemelere doyamayan ancak 5 Eylül günü kesin olarak çıkacağı söylenen S.T.A.L.K.E.R. 2 var sırada. Serinin uzun zamandır sesi çıkmıyordu ancak geri dönüşü muhteşem olacak gibi duruyor. Kıyamet sonrası bir açık dünya içerisinde bakalım bizleri neler bekliyor olacak.

7. Warhammer 40,000: Space Marine 2 - 9 Eylül

7. Warhammer 40,000: Space Marine 2 - 9 Eylül

Warhammer 40,000 evreninin sevilen serilerinden Space Marine'de dönen oyunlar arasında yer alıyor. Uzay Deniz Piyadesi görevini üstlenecek ve Tiranit sürülerinin kökünü kazımak için kolları sıvayacağız. İlk oyunu deneyimleme fırsatı bulamadıysanız önünüzde hala kısa bir zaman olduğunu hatırlatalım.

8. God of War Ragnarök - 19 Eylül

8. God of War Ragnarök - 19 Eylül

Seriyi İskandinav Mitolojisine döndürdükten sonra 2 oyun yaptılar ve bu 2 oyun da PlayStation özel oyunu oldu. Ancak 2018 çıkışlı God of War PC'ye geldikten sonra çok daha büyük bir kitleye ulaştı. Şimdi ise sırada God of War Ragnarök var ve 19 Eylül günü kapılarını aralıyor.

9. Silent Hill 2 - 8 Ekim

9. Silent Hill 2 - 8 Ekim

Konami yayıncılığında çıkacak olan ve yine uzun zamandır ortalıkta görünmeyen bir seri olarak hafızalara kazınan Silent Hill serisi de bu sene dönenler arasında. Özellikle yayınlanan fragmanlar sonrasında heyecanımız daha da arşa çıktı diyebiliriz.

10. Call of Duty: Black Ops 6 - 25 Ekim

10. Call of Duty: Black Ops 6 - 25 Ekim

Fiyatlarıyla her zaman cüzdan yakan serilerden birisi olan Call of Duty serisi de yeni oyunuyla Ekim ayını şenlendirmeye geliyor. Call of Duty: Black Ops 6, bizlere Soğuk Savaş dönemi sonrasını konu alan bir hikaye sunacak ve yine çevrimiçi çok oyunculu tarafında farklı içerikler sunacak.

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11. Assassin’s Creed Shadows - 12 Kasım

11. Assassin’s Creed Shadows - 12 Kasım

Serinin en yeni oyunu Assassin’s Creed Shadows, Kasım ayını fırtına gibi estirecek belli ki. Bu sefer Uzak Doğu'ya doğru yola çıkıyor ve iki farklı karakteri yönetirken devasa bir açık dünyada sayısız aktivite peşinde koşuyoruz.

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