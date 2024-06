Avuçlar Kaşınıyor Cüzdanlar Eriyor: 2024 Yılında Çıkacak En Büyük PC Oyunları

Fiyatlarıyla her zaman cüzdan yakan serilerden birisi olan Call of Duty serisi de yeni oyunuyla Ekim ayını şenlendirmeye geliyor. Call of Duty: Black Ops 6, bizlere Soğuk Savaş dönemi sonrasını konu alan bir hikaye sunacak ve yine çevrimiçi çok oyunculu tarafında farklı içerikler sunacak.