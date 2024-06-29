Avuçlar Kaşınıyor Cüzdanlar Eriyor: 2024 Yılında Çıkacak En Büyük PC Oyunları
Avuçlar Kaşınıyor Cüzdanlar Eriyor: 2024 Yılında Çıkacak En Büyük PC Oyunları
2024 yılının geri kalan kısmında biz PC oyuncularını 'büyük' sayabileceğimiz AAA veya kalitesinde bazı oyunlar bekliyor. Peki bir erteleme görülmezse bunlar hangi oyunlar merak ediyor musunuz?
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1. The First Descendant - 2 Temmuz
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2. Frostpunk 2 - 25 Temmuz
3. Black Myth: Wukong - 20 Ağustos
4. Star Wars Outlaws - 30 Ağustos
5. Age of Mythology: Retold - 4 Eylül
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6. S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl - 5 Eylül
7. Warhammer 40,000: Space Marine 2 - 9 Eylül
8. God of War Ragnarök - 19 Eylül
9. Silent Hill 2 - 8 Ekim
10. Call of Duty: Black Ops 6 - 25 Ekim
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11. Assassin’s Creed Shadows - 12 Kasım
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