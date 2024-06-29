Avuçlar Kaşınıyor Cüzdanlar Eriyor: 2024 Yılında Çıkacak En Büyük PC Oyunları

Seriyi İskandinav Mitolojisine döndürdükten sonra 2 oyun yaptılar ve bu 2 oyun da PlayStation özel oyunu oldu. Ancak 2018 çıkışlı God of War PC'ye geldikten sonra çok daha büyük bir kitleye ulaştı. Şimdi ise sırada God of War Ragnarök var ve 19 Eylül günü kapılarını aralıyor.