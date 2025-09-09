Avrupalı Bir Annenin Tek Seferde Sağdığı Sütün Miktarı "Bizim Neyimiz Eksik?" Dedirtti

Doğum sonrası bebeğini emzirmek isteyen bir annenin en stresli süreçlerinden biri de sütünün yetip yetmeyeceği düşüncesidir. Bunun için özel beslenilir, süt artırıcı içecekler içilir. Ancak bazen ne yaparsak yapalım olmaz. Elimizden geleni yapsak bile yeterince sütümüz olmadığında yaşadığımız üzüntünün tarifi yoktur.

Son zamanlarda sosyal medyada sık sık Avrupalı annelerin özellikle sabah rutinlerinde memelerini sağdıkları görüntüler paylaşılıyor. Dün bu videoların bir yenisi gelince sosyal medyada bir tartışma başladı. Onların bizden farkı ne sorusuna pek çok yorum geldi.