Avrupa’nın Para Birimi Euro’nun Ortaya Çıkışı Dünya Ticaretini Nasıl Etkiledi?

Euro, Avrupa Birliği için sadece bir para değil; aynı zamanda siyasi ve ekonomik bir birlik sembolü oldu. Ortak para birimi sayesinde AB, dünya ekonomisinde daha güçlü ve güvenilir bir aktör haline geldi. Bu da Avrupa ülkelerinin global pazarda daha sağlam bir şekilde rekabet etmesine imkân sağladı.