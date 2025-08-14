Astrolojide Yapay Zeka Yanıltmalarına Dikkat!
Yapay zekâ (YZ), insan zekâsını taklit ederek öğrenme, problem çözme, karar verme ve iletişim kurma gibi görevleri yerine getirebilen bilgisayar sistemleri veya yazılımlardır. Çağımızın devrim niteliğindeki bu aracı, birçok alanda iş yükünü hafifletmiş ve kolaylık sağlamıştır. Ancak kontrollü ve bilinçli kullanım fayda sağlarken, akıl, irade ve araştırma yetimizi tamamen YZ’ye teslim etmek; Yüce Allah’ın bize bahşettiği en değerli özellikleri köreltme riskini taşır.
Doğum Haritasında YZ ile Büyük Risk
YZ’nin Astrolojide Sapma Payı Oluşturma Nedenleri
Hayati Zamanlar Uzmanlık İster
