Astrolojide Yapay Zeka Yanıltmalarına Dikkat!

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
14.08.2025 - 10:50

Yapay zekâ (YZ), insan zekâsını taklit ederek öğrenme, problem çözme, karar verme ve iletişim kurma gibi görevleri yerine getirebilen bilgisayar sistemleri veya yazılımlardır. Çağımızın devrim niteliğindeki bu aracı, birçok alanda iş yükünü hafifletmiş ve kolaylık sağlamıştır. Ancak kontrollü ve bilinçli kullanım fayda sağlarken, akıl, irade ve araştırma yetimizi tamamen YZ’ye teslim etmek; Yüce Allah’ın bize bahşettiği en değerli özellikleri köreltme riskini taşır.

Doğum Haritasında YZ ile Büyük Risk

Doğum haritası, tıpkı parmak izi gibi eşsizdir. YZ ile yapılan yorumlarda veri girişindeki en ufak bir sapma bile haritanın tamamını hatalı çıkarabilir. Bu da gökyüzü enerjilerinden yanlış şekilde yararlanmanıza, hatta hayatınızın en önemli kararlarını hatalı temeller üzerine inşa etmenize neden olabilir.

Ben, uzman bir gökyüzü rehberi olarak kendi haritamı test amacıyla YZ’ye yorumlattım. Sonuç, gerçeğe yakın bile değildi. Çünkü astroloji, duymak istediklerimize değil, gökyüzünün gerçek rehberliğine dayanır.

YZ’nin Astrolojide Sapma Payı Oluşturma Nedenleri

  • Doğum Saati Hassasiyeti 

  • Haritada 4 dakikalık bir hata bile yükselen burcu değiştirebilir. Bu, tüm ev yerleşimlerini ve yorumları etkiler. YZ, çoğu zaman doğum saatinin “yaklaşık” verildiğini fark edemez.

  • Ephemeris (Gökyüzü Veritabanı) Farklılıkları 

  • Profesyonel astrologlar, Swiss Ephemeris gibi güncel ve kesin astronomik veritabanları kullanır. Bazı YZ tabanlı sistemler ise eksik ya da eski koordinatlarla çalışır.

Zaman Dilimi ve Yaz Saati Hataları 

  • Doğum yerinin tarihsel saat dilimi değişiklikleri ve yaz saati uygulamaları, YZ sistemlerinde çoğu kez doğru hesaplanmaz. Bu, Güneş, Ay ve gezegen derecelerini kaydırır.

Matematiksel Hassasiyet Eksikliği 

  • Astrologlar, açıların orb toleranslarını deneyimle dengeler. YZ ise bu esnekliği gösteremez; 0.1° farkı ya tamamen yok sayar ya da gereğinden fazla önemser.

İnsani Yorum Katmanının Eksikliği 

  • Astroloji yalnızca teknik verilerden ibaret değildir. Sembollerin birleşimi, kişinin yaşam deneyimi, kültürel bağlam ve ruhsal yolculuğu göz önünde bulundurulur. YZ, bu sezgisel ve deneyimsel derinliği kuramaz.

Hayati Zamanlar Uzmanlık İster

Evlilik tarihi, iş başvurusu, ameliyat günü gibi hayati zamanlamalar; yalnızca doğru veri, tecrübe ve bilgi ile güvenilir şekilde belirlenebilir.

Astroloji, robotik cerrahiye benzer: Ameliyatı robot yapıyor gibi görünse de, komutları ve kritik kararları her zaman uzman bir cerrah verir. Astrolojide de teknoloji, ancak işin ehli bir uzman tarafından doğru veri ve detaylarla desteklenirse güvenilir sonuç üretir.

📌 Unutmayın: Doğru bilgi, doğru ellerde ışığa dönüşür. 

🌌 Gökyüzü rehberimiz, yolumuz ışık olsun.

AstrodehA

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

