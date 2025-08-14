Astrolojide Yapay Zeka Yanıltmalarına Dikkat!

Doğum haritası, tıpkı parmak izi gibi eşsizdir. YZ ile yapılan yorumlarda veri girişindeki en ufak bir sapma bile haritanın tamamını hatalı çıkarabilir. Bu da gökyüzü enerjilerinden yanlış şekilde yararlanmanıza, hatta hayatınızın en önemli kararlarını hatalı temeller üzerine inşa etmenize neden olabilir.

Ben, uzman bir gökyüzü rehberi olarak kendi haritamı test amacıyla YZ’ye yorumlattım. Sonuç, gerçeğe yakın bile değildi. Çünkü astroloji, duymak istediklerimize değil, gökyüzünün gerçek rehberliğine dayanır.