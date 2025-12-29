Aslında Günlük Rutinimiz: Alzheimer’a Karşı En Basit ve Etkili Koruma Yöntemi
Kaynak: https://www.futura-sciences.com/en/de...
Modern tıp, Alzheimer hastalığına karşı verilen savaşta her geçen gün yeni bir cephe açıyor. Ancak son araştırmalar, en güçlü savunma mekanizmalarımızdan birinin ilaç şişelerinde değil, her gece yastığa başımızı koyduğumuz o sessiz anlarda saklı olduğunu kanıtlıyor. UC Berkeley, Stanford ve UC Irvine’den bilim insanlarının ortaklaşa yürüttüğü çalışma, 'derin uyku' evresinin Alzheimer riskine karşı biyolojik bir kalkan görevi görebileceğini ortaya koydu. Bu keşif, zihinsel gerilemenin sadece genetik bir kader değil, değiştirilebilir yaşam alışkanlıklarıyla yönetilebilecek bir süreç olduğuna dair umutları yeşertiyor.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Araştırma kapsamında, bilişsel olarak sağlıklı olan ancak beyinlerinde Alzheimer’ın habercisi sayılan amiloid protein birikimi gözlenen yetişkinler incelendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Alzheimer’ın temel özelliklerinden biri olan beta-amiloid plakları, semptomlar ortaya çıkmadan yıllar hatta on yıllar önce beyinde kümelenmeye başlar.
İlaçların aksine, doğal derin uyku beynin mimarisini bozmadan onarım sağlar.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın