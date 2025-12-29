Aslında Günlük Rutinimiz: Alzheimer’a Karşı En Basit ve Etkili Koruma Yöntemi

Araştırmacılar, uyku kalitesini artırmak için şu basit ama etkili adımları öneriyor:

Günün geç saatlerinde kafein tüketiminden kaçınmak.

Düzenli fiziksel aktiviteyi yaşamın bir parçası haline getirmek.

Yatmadan önce ekran maruziyetini (mavi ışık) minimuma indirmek.

Vücut sıcaklığını dengelemek için uyku öncesi ılık bir duş almak.

Bu bulgular, uykunun tıpkı egzersiz, eğitim ve sosyal etkileşim gibi Alzheimer riskini azaltan değiştirilebilir bir faktör olduğunu gösteriyor. Henüz daha geniş çaplı klinik çalışmalara ihtiyaç duyulsa da verilen mesaj net: Zihninizi korumanın en etkili yollarından biri, ona her gece ihtiyaç duyduğu o derin ve huzurlu dinlenme fırsatını vermektir. Bazen en karmaşık hastalıkların çözümü, doğanın bize sunduğu en basit mucizede saklıdır.