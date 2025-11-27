Aşkta Vazgeçemediğin Tek Şey Ne?

Senin kalbin, güvenin üstüne inşa edilen bir aşka inanıyor. Sana göre bir ilişki ancak iki taraf da birbirine koşulsuz güven duyduğunda anlam kazanıyor. Kıskançlıklar, oyunlar veya belirsizlikler seni kolayca uzaklaştırır. Yanında arkasını döndüğünde de sana inanan bir partner olmadıkça aşk, senin için eksik kalır. Sen sadakat ve güveni bir romantik jestten bile daha değerli görüyorsun!