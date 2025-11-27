Aşkta Vazgeçemediğin Tek Şey Ne?
Aşk dediğimiz şey, küçük ama vazgeçilmez detaylarla da örülür. Bazen güven olmazsa olmazdır, bazen heyecan… Peki ya senin kalbini yerinden oynatan, onsuz asla dediğin o şey ne? Haydi cevabı birlikte öğrenelim!
1. Cinsiyetini öğrenmekle başlayalım!
2. Bir ilişkide senin için en önemli şey nedir?
3. Birlikte geçirilen zaman deyince aklına ilk ne geliyor?
4. Bir partnerde seni en çok etkileyen şey nedir?
5. Kıskançlık konusuna bakışın nasıl?
6. Partnerinle yaşamak istediğin hayal…
7. Onunla birlikte izlemeyi en sevdiğin film türü hangisi?
8. Son olarak, aşk hayatını bir şarkıyla anlat desek hangisi olurdu?
Güven olmadan aşk senin için eksik kalır!
Tutku olmazsa olmaz!
Paylaşım olmadan aşk sana dar gelir!
Saygı olmazsa aşk sende yaşayamaz!
