Aşk ve Flört Arasındaki İnce Çizgi
Aşk, hayatın kapısını çalmadan içeri giren bir misafirdir. Bir sabah kahvenin buharında, bir bakışın kıyısında, bir gülüşün yankısında ansızın belirir. Planı yoktur, stratejisi yoktur; gelir ve kalbini işgal eder. Aşk, kalbi terbiye etmez; kalbi teslim alır. O, kontrolün bittiği yerde başlar.
Aşkta “çaba” yoktur, çünkü sevgi zaten kendiliğinden akar.
Flört, çoğu zaman duygunun değil stratejinin dansıdır, kalbin değil, zihnin ritmine göre salınır...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video