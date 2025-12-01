Aşk mı Hoşlantı mı? Anlamanın 11 Yolu

Hoşlandığında hislerin genelde anlıktır. Bir gün çok yoğun hissedersin, ertesi gün o kadar da umursamazsın. Ama aşık olduğunda bu duygular kolay kolay kaybolmaz. Onu düşündüğünde hep aynı sıcaklığı hissediyorsan ve zaman geçtikçe bu duygu daha da kökleşiyorsa bu aşktır.