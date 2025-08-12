Aşk Hayatın Hangi Döneminde Takılı Kaldı?
İlk gençlik heyecanları, tutkulu başlangıçlar, kalp kırıklıkları, yeniden denemeler… Aşk bazen bir masal gibi başlar, bazen bir dram gibi biter. Ama bazılarımız, geçmişte yaşadığımız bir duyguya ya da ilişki tarzına öyle bir takılı kalır ki, fark etmeden hep aynı döngüyü tekrar ederiz. Peki senin aşk hayatın hangi dönemde donup kaldı? İlk aşkın masumiyetinde mi? Büyük hayal kırıklıklarının gölgesinde mi? Yoksa 'aşk bana göre değil' dediğin o uzaklaşma döneminde mi?
1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Aşık olduğunda ilk tepkin ne olur?
4. Aşk senin için ne demek?
5. Aşk acısıyla nasıl başa çıkarsın?
6. İlk adımı kim atmalı?
7. Aşkta kıskançlık...
8. Aşıkken hayal kurar mısın?
9. En büyük aşk korkun ne?
10. Son olarak aşık olduğunda depresif birine mi dönüşüyorsun?
Çocukluk aşkında takılı kalmışsın!
İlk aşk döneminde takılı kalmışsın!
Lise aşklarında takılı kalmışsın!
Yetişkinlik aşklarda takılı kalmışsın!
