Asgari Ücret İçin En Yüksek Talep: "En Az 39 Bin Lira Olmalı"

Özel, 'Asgari ücret 39 bin lira olmak zorunda. Bugün bizim teklifimiz, asgari ücret 39 bin lira olmalı. Yetmez ama nefes aldırır. Devlet burada ortaya çıkacak. Hak edilen en az 39, biz bunun altında yokuz,' dedi.

Özel, devlet olarak bu maaşı ödeyemecek işletmelere de yardım edilmesi gerektiğini söyleyerek, “1-10 çalışanı olan işyerlerine 10 bin 540 lira, 10-49 arasında işçi çalıştıranlara 8 bin 400 lira, 50 ve üzeri çalışanı olanlara 5 bin 100 lira asgari ücret için sosyal devlet destekleme primi verilsin.' Yani birileri 'İflas ederim ben veremem.', öbürü 'Ben bu maaşla geçinemem.' diyorsa araya devlet girecek bu yükün önemli kısmını işverenin sırtından alacak” diyerek sözlerini tamamladı.