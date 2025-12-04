onedio
Asgari Ücret İçin En Yüksek Talep: "En Az 39 Bin Lira Olmalı"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
04.12.2025 - 08:18

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret ile ilgili açıklamalarda bulundu. “Asgari ücret en az 39 bin lira olmalı” diyen Özel, “Bu rakam yetmez ama en azından nefes aldırır. Herkes bilsin ki biz bu rakamın altında hiçbir teklife yokuz” dedi.

Bu yıl asgari ücrete yapılacak zammın belli olacağı Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının ilki 12 Aralık’ta düzenlenecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Güngören’de düzenlenen mitingde asgari ücret ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Özel, 'Asgari ücret 39 bin lira olmak zorunda. Bugün bizim teklifimiz, asgari ücret 39 bin lira olmalı. Yetmez ama nefes aldırır. Devlet burada ortaya çıkacak. Hak edilen en az 39, biz bunun altında yokuz,' dedi.

Özel, devlet olarak bu maaşı ödeyemecek işletmelere de yardım edilmesi gerektiğini söyleyerek, “1-10 çalışanı olan işyerlerine 10 bin 540 lira, 10-49 arasında işçi çalıştıranlara 8 bin 400 lira, 50 ve üzeri çalışanı olanlara 5 bin 100 lira asgari ücret için sosyal devlet destekleme primi verilsin.' Yani birileri 'İflas ederim ben veremem.', öbürü 'Ben bu maaşla geçinemem.' diyorsa araya devlet girecek bu yükün önemli kısmını işverenin sırtından alacak” diyerek sözlerini tamamladı.

Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bakanlığın ev sahipliğinde ilk toplantısını 12 Aralık’ta gerçekleştirecek. Toplantılarda işçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil ediyor. Ayrıca bakanlık çalışanları da bu toplantılar da yer alıyor. TÜRK-İŞ bu yıl toplantıda yer almayacağını açıklamıştı. Ancak bakanlığın komisyonun yapısında değişiklik yapması sonrasın TÜRK-İŞ’in kararının değişmesi bekleniyor.

İsmail Kahraman
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
