Asgari Ücret İçin En Yüksek Talep: "En Az 39 Bin Lira Olmalı"
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret ile ilgili açıklamalarda bulundu. “Asgari ücret en az 39 bin lira olmalı” diyen Özel, “Bu rakam yetmez ama en azından nefes aldırır. Herkes bilsin ki biz bu rakamın altında hiçbir teklife yokuz” dedi.
Bu yıl asgari ücrete yapılacak zammın belli olacağı Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının ilki 12 Aralık’ta düzenlenecek.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Güngören’de düzenlenen mitingde asgari ücret ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
