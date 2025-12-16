Aralık Ayına Özel Sebzelerle Philips Çift Hazneli Airfryer'da Pişirebileceğiniz 12 Mevsimlik Yemek Tarifi

Kışın en besleyici sebzelerinden olan kerevizi hiç böyle yememiş olabilirsiniz. Üzerindeki sosuyla lezzetine lezzet katan bu tarifi, yanında pancarlı humusla birlikte mutlaka denemelisiniz.

Kereviz Kökü

Malzemeler:

1 elma

0,5 kereviz kökü

1 yemek kaşığı zeytinyağı

25 gr ceviz

50 gr marul yaprağı

2 taze soğan

1 kereviz sapı

20 gr maydanoz

10 gr tarhun otu

1 çay kaşığı hardal

1 yemek kaşığı limon suyu

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 çay kaşığı gebre otu

1 tutam deniz tuzu

1 tutam karabiber

Yapılışı:

1. Elmaları küp küp doğrayın, kereviz kökünü halka halka dilin ve her şeyi zeytinyağına bulayın.

2. Elma ve cevizleri Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine alıp 4 dakika, 180 derece ayarıyla pişirin.

3. Kereviz kökü dilimlerini ise diğer hazneye alıp 14 dakika 180 derece ayarıyla pişirin.

4. Sebzeler hazırlanırken marul, yeşil soğan ve kereviz saplarını doğrayıp bir kaba alın. Üzerine dökeceğiniz salsa verde sos için kalan malzemeleri karıştırın ve her şeyi güzelce harmanlayın.

5. Bu sırada pişen sebzeleri dışarı alın, üzerine hazırladığınız karışımdan ve elmalı cevizli kıtırdan dökün. Yanına da marul yaprakları ekleyin.

Humus

Malzemeler:

300 gram çiğ pancar

1 diş sarımsak

1 yemek kaşığı kanola yağı

0,5 çay kaşığı tuz

240 gram konserve nohut, süzülmüş

1 tutam karabiber

0,5 çay kaşığı kimyon

1 limon

1 yemek kaşığı tahin

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı siyah susam tohumu

5 gram maydanoz

Yapılışı:

1. Pancar kökünü ve sarımsakları soyun. Pancarı küp küp doğrayın ve bir kapta sarımsak, kanola yağı, tuz ile birleştirin.

2. Bu şekilde Philips Çift Hazneli Airfryer'ın boştaki haznesine alın ve 180 derecede 16 dakika pişirin.

3. Pancarlar pişerken nohutu süzün. Üzerine pancarları, sarımsağı, biberi, baharatları, limonu, yağı alıp blender ile püre haline getirin.

Cihazın iki haznesini kullanırken ihtiyacınıza göre seçim yapacağınızı unutmayın. Malzeme miktarına göre istediğiniz hazneyi seçin ve dijital menüden faydalanarak size en uygun ayarlayı belirleyin.

Afiyet olsun!