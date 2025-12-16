onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yemek
Aralık Ayına Özel Sebzelerle Philips Çift Hazneli Airfryer'da Pişirebileceğiniz 12 Mevsimlik Yemek Tarifi

etiket Aralık Ayına Özel Sebzelerle Philips Çift Hazneli Airfryer'da Pişirebileceğiniz 12 Mevsimlik Yemek Tarifi

Özge
Özge - Onedio Üyesi
16.12.2025 - 18:01

Yılın son ayı geldi çattı. Tüm evleri yeni yıl heyecanı sarmaya başlamışken bu ay mutfakta deneyebileceğiniz sayısız tarif var. Sofralara bolca kök sebze, kış yeşilliği ve sıcacık tarifler ekleyerek tüm evde samimi bir atmosfer yaratmanız mümkün. Mis kokusuyla tüm evi canlandıran, uzun iş günlerinin ardından rahatlamaya yardımcı olan birbirinden güzel Philips Çift Hazneli Airfryer tarifi ile karşınızdayız. 

İşte bu ay, pratik yapısı sayesinde hem zamandan kazandıran hem de besinleri ideal şekilde pişiren Airfryer ile denemeniz gereken tarifler!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Sala Verde Soslu Kereviz Kökü ve Pancarlı Humus

1. Sala Verde Soslu Kereviz Kökü ve Pancarlı Humus

Kışın en besleyici sebzelerinden olan kerevizi hiç böyle yememiş olabilirsiniz. Üzerindeki sosuyla lezzetine lezzet katan bu tarifi, yanında pancarlı humusla birlikte mutlaka denemelisiniz. 

Kereviz Kökü

Malzemeler:

  • 1 elma

  • 0,5 kereviz kökü

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 25 gr ceviz

  • 50 gr marul yaprağı

  • 2 taze soğan

  • 1 kereviz sapı

  • 20 gr maydanoz

  • 10 gr tarhun otu

  • 1 çay kaşığı hardal

  • 1 yemek kaşığı limon suyu

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 2 çay kaşığı gebre otu

  • 1 tutam deniz tuzu

  • 1 tutam karabiber

Yapılışı:

1. Elmaları küp küp doğrayın, kereviz kökünü halka halka dilin ve her şeyi zeytinyağına bulayın.

2. Elma ve cevizleri Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine alıp 4 dakika, 180 derece ayarıyla pişirin.

3. Kereviz kökü dilimlerini ise diğer hazneye alıp 14 dakika 180 derece ayarıyla pişirin.

4. Sebzeler hazırlanırken marul, yeşil soğan ve kereviz saplarını doğrayıp bir kaba alın. Üzerine dökeceğiniz salsa verde sos için kalan malzemeleri karıştırın ve her şeyi güzelce harmanlayın.

5. Bu sırada pişen sebzeleri dışarı alın, üzerine hazırladığınız karışımdan ve elmalı cevizli kıtırdan dökün. Yanına da marul yaprakları ekleyin.

Humus

Malzemeler:

  • 300 gram çiğ pancar

  • 1 diş sarımsak

  • 1 yemek kaşığı kanola yağı

  • 0,5 çay kaşığı tuz

  • 240 gram konserve nohut, süzülmüş

  • 1 tutam karabiber

  • 0,5 çay kaşığı kimyon

  • 1 limon

  • 1 yemek kaşığı tahin

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı siyah susam tohumu

  • 5 gram maydanoz

Yapılışı:

1. Pancar kökünü ve sarımsakları soyun. Pancarı küp küp doğrayın ve bir kapta sarımsak, kanola yağı, tuz ile birleştirin.

2. Bu şekilde Philips Çift Hazneli Airfryer'ın boştaki haznesine alın ve 180 derecede 16 dakika pişirin.

3. Pancarlar pişerken nohutu süzün. Üzerine pancarları, sarımsağı, biberi, baharatları, limonu, yağı alıp blender ile püre haline getirin.

Cihazın iki haznesini kullanırken ihtiyacınıza göre seçim yapacağınızı unutmayın. Malzeme miktarına göre istediğiniz hazneyi seçin ve dijital menüden faydalanarak size en uygun ayarlayı belirleyin. 

Afiyet olsun!

2. Yeşil Köri Tavuk ve Güveçte Pazılı Pilav

2. Yeşil Köri Tavuk ve Güveçte Pazılı Pilav

Asya esintili leziz köri tavuk tarifi sofranızdaki en renkli yemek olacak. Farklı ve doyurucu bir alternatif arıyorsanız yanına pazılı pilav ekleyerek muhteşem bir menü hazırlayabilirsiniz.

Köri Tavuk

Malzemeler:

  • 500 gr tavuk budu fileto

  • 3 diş sarımsak

  • 1 soğan

  • 1 yemek kaşığı zencefil

  • 250 gr Hokkaido bal kabağı

  • 1 kırmızı dolma biber

  • 100 gr brokoli çiçeği

  • 1 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı

  • 1,5 çay kaşığı tuz

  • 100 gr yeşil köri ezmesi

  • 400 gr hindistan cevizi sütü

  • 0,5 çay kaşığı karabiber

  • 1 misket limonu

  • 10 gr taze fesleğen

  • 1 kırmızı acı biber

Yapılışı:

1. Önce tavukları küp küp doğrayın, sarımsakları kıyın, soğanı halka halka dilin, zencefili rendeleyin. 

2. Kırmızı dolmalık biberleri, çekirdeklerini çıkardıktan sonra ince şeritler halinde doğrayın. Brokoliyi çiçeklerine ayırın.

3. Brokoli haricindeki malzemeleri bir kapta hindistan cevizi yağı ve tuzla karıştırın. Bu şekilde Philips Çift Hazneli Airfryer'ın uygun haznesine alın ve 10 dakika 180 derece ayarıyla pişirin.

4.Süre sonunda hazneye brokolileri de ekleyip 10 dakika da böyle pişirin.

5. Sebzeler pişerken bir yandan köri ezmesi, hindistan cevizi sütü, tuz ve karabiberi karıştırıp sosu hazırlayın.

6. Pişen sebzelerin üzerine bu sosu dökün ve cihazı 17 dakika, 160 derece ayarıyla çalıştırın.

7. Servis öncesinde üzerine taze fesleğen ve acı biber eklemeyi de unutmayın.

Güveçte Pazılı Pilav

Malzemeler:

  • 4 yumurta

  • 150 gr krem peynir

  • 1 çay kaşığı İtalyan baharat karışımı

  • 1 çay kaşığı sarımsak tozu

  • 300 gr pazı

  • 500 gr esmer pirinç, pişmiş

  • 100 gr parmesan, rende

  • 20 gr panko

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

1. Önce yumurta, krem peynir, İtalyan sos, sarımsak ve damak zevkinize uygun miktarda tuzu bir güzel çırpın.

2. Pazı köklerini ince ince kesin, yapraklarını da doğrayın. Pazı, pilav ve parmesanı Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine alın. 

3.Üzerine yumurtalı karışımı dökün, en üste de ekmek kırıntılarını ekleyip zeytinyağı gezdirin.

4. Bu şekilde 180 derecede 20 dakika pişirin. Cihazın hazır 8 programını kullanarak seçim yapabileceğinizi de unutmayın!

Elinize sağlık!

3. Sebzeli Fajita Sote ve Kabak Dürüm

3. Sebzeli Fajita Sote ve Kabak Dürüm

Rengarenk mevsim sebzelerini protein deposu bir tarife dönüştürmek için ihtiyacınız olan her şey burada! 

Renkli Sebzeli Fajita Sote

Malzemeler:

  • 1 adet kapya biber

  • 1 adet yeşil biber

  • 1 küçük kuru soğan

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Yarım çay kaşığı kimyon

  • Tuz, karabiber

Yapılışı:

1. Biberleri uzun ince şeritler, soğanı ise yarım ay şeklinde doğrayın. 

2. Doğradığınız sebzeleri zeytinyağı ve baharatlarla güzelce birleştirin ve Philips Çift Hazneli Airfryer’ın büyük haznesine alıp 190 derecede 12 dakika pişirin. 

Kabak Dürüm

Malzemeler:

  • 2 orta boy kabak

  • 1 adet havuç

  • 1 adet kapya biber

  • 3 yemek kaşığı lor peyniri

  • Tuz, karabiber

  • Zeytinyağı

Yapılışı:

1. Kabakları boylamasına ve ince ince dilimleyip cihazın uygun haznesine alın. 180 derecede 5 dakika pişirin.

2. Ardından rende havuçları ve doğradığınız kapyaları hazneye alın ve 200 derecede 5 dakika pişirin.

3. Pişen sebzeleri lor peyniri ve baharatlarla birleştirin.

4. Kabak dilimlerinin içine bu harçtan koyarak minik dürümler hazırlayın. Hazırlanan dilimleri tekrar cihaza alıp 180 derecede 8 dakika pişirin.

Cihazın yağsız pişirme teknolojisi sayesinde çok az yağ kullanarak çıtır çıtır atıştırmalıklar ve çok hafif tarifler hazırlayacaksınız.

Afiyet olsun!

4. Kestaneli Brüksel Lahanası ve Patates Közleme

4. Kestaneli Brüksel Lahanası ve Patates Közleme

Kışın en sevilen sebzelerinden Brüksel lahanasını kestaneyle birlikte denemediğinize eminiz. Yanına köz patates ekleyerek hazırlacağınız bu menü, kök sebzelerin tüm vitaminlerini almak için en iyisi.

Malzemeler:

  • 500 gr Brüksel lahanası

  • 200 gr kestane, pişmiş

  • 1/2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 10 gram adaçayı

  • 1 tutam karabiber

  • 1 yemek kaşığı limon suyu

  • 0,25 çay kaşığı deniz tuzu

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

Malzemeler:

1. Lahanaları saplarından kesin ve sap kısmına bıçakla ufak artı çizin.

Ardından yıkayıp zeytinyağına bulayın.

2. Bu şekilde Philips Çift Hazneli Airfryer'ın haznesine alın ve 7 dakika 180 derecede pişirin.

3. Bu esnada kestaneleri adaçayı ile birleştirin. Adaçayını sepet halinde bırakın ve cihazın diğer haznesine alarak 8 dakika 160 derece ayarıyla pişirin.

4. Kestaneler ve lahanalar pişerken sos için bir kapta limon suyunu, zeytinyağını, karabiberle birleştirin. Üzerine kızaran adaçayı yapraklarını ince ince doğrayın.

5. Son olarak pişen tüm sebzeleri bir kaba alın ve sosla birleştirin. Damak zevkinize göre tuz ekmeyi ihmal etmeyin!

Patates Közleme

Malzemeler:

  • 4 patates

  • 1 çay kaşığı baharat

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

1. Öncelikle patatesleri, içine tuz eklediğiniz kaynar suda 15 dakika kadar haşlayın.

2. Ardından dışarı alıp çatalla delin, baharata ve zeytinyağına bulayın.

3. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın boş haznesine yerleştirip 190 derecede 15 dakika pişirin.

Cihazın enerji verimli özelliği sayesinde normalden çok daha hızlı pişen tüm malzemeler aynı zamanda besin değerini korur. Malzemelerin her tarafından eşit geçen hava akımı ile hem tarifleri ideal kıvamda pişirir hem de besleyicilikten ödün vermezsiniz.

Afiyet olsun!

5. Nohutlu Karalahana ve Brokoli

5. Nohutlu Karalahana ve Brokoli

Karalahananın zengin besin değeri ve nohutun lezzeti birleştiğinde ortaya harika bir sonuç çıkıyor. Philips Çift Hazneli Airfryer ise bu lezzeti bambaşka bir seviyeye taşıyarak sofralara sağlık katıyor. 

Nohutlu Karalahana

Malzemeler:

  • 1 bağ karalahana (yıkanmış ve doğranmış)

  • 1 su bardağı haşlanmış nohut (konserve de kullanılabilir)

  • 1 adet soğan (doğranmış)

  • 2 diş sarımsak (ezilmiş)

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı domates salçası

  • 1 çay kaşığı pul biber

  • 1 çay kaşığı tuz (isteğe bağlı)

  • 1/2 çay kaşığı karabiber

  • 1 su bardağı su

  • 1 tatlı kaşığı kekik (isteğe bağlı)

Yapılışı:

1. Philips Çift Hazneli Airfryer haznesini hafifçe yağlayın. Doğranmış soğanı ve ezdiğiniz sarımsağı, Airfryer'ın büyük haznesine ekleyin. 180 derecede 3-4 dakika pişirin. 

2. Pişen soğan ve sarımsağın üzerine domates salçasını, pul biberi, karabiberi ve tuzu ekleyin. Karıştırarak 1-2 dakika daha pişirin.

3. Haşlanmış nohutları (veya konserve nohutları) da ekleyin, ardından doğranmış karalahanayı ilave edin. 1 su bardağı su ekledikten sonra karıştırın ve 180 derecede 15-20 dakika pişmeye bırakın.

4. Pişirme süresi sonunda, isteğe bağlı olarak kekik ekleyin ve bir kez daha karıştırın. Çatal veya kaşıkla karıştırarak, karalahanaların tamamen yumuşadığından emin olun.

Brokoli

Malzemeler:

  • 1 küçük baş brokoli (çevrilmiş)

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1/2 tatlı kaşığı tuz

  • 1/2 tatlı kaşığı karabiber

  • 1 tatlı kaşığı limon kabuğu rendesi (isteğe bağlı)

Yapılışı:

1. Brokoliyi küçük çiçeklerine ayırın ve zeytinyağı, tuz, karabiber ile karıştırın. İsterseniz limon kabuğu rendesi de ekleyebilirsiniz.

2. Baharatlı brokolileri küçük hazneye yerleştirerek 180 derecede 8-10 dakika pişirin.

Cihazın verimli hava akımı ile pişirme teknolojisi her malzemenin ideal ısıda pişmesini sağlar. Dijital menüyü kullanarak yapacağınız ayarlar sayesinde malzemeler için en doğru oranları bulabilir, tüm baharatların ve malzemelerin birbiriyle mükemmel şekilde harmanlanmasını sağlayabilirsiniz.

Afiyet olsun!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Ballı Yabani Havuç Rosto ve Bal Kabağı Dolması

6. Ballı Yabani Havuç Rosto ve Bal Kabağı Dolması

Kışın besin deposu kök sebzelerini yaratıcı bir menüye dönüştürmeye ne dersiniz? Gün ortası öğünlerin ve akşam yemeklerinin favorisi olacak harika bir önerimiz var!

Yabani Havuç Rosto

Malzemeler:

  • 500 gr yabani havuç

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 yemek kaşığı un

  • 1 çay kaşığı bal

Yapılışı:

1. Havuçları iyice temizleyin, büyük olanları bölün, küçükleri olduğu gibi bırakın ve tuzlu kaynar suda yaklaşık 5 dakika haşlayın. Ardından zeytinyağı, un ve balla harmanlayın.

2. Havuçları Philips Çift Hazneli Airfryer'ın küçük haznesine alıp 12 dakika 180 derece ayarıyla pişirin. Süre sonunda hazneyi açıp havuçların diğer tarafını çevirin ve 12 dakika daha pişirin. 

3. Pişen havuçları servis tabağına alın, tuz ve taze sıkılmış portakal suyu ile birlikte servis edin. 

Bal Kabağı Graten

Malzemeler:

  • 1 kış kabağı

  • 2 tutam tuz

  • 1 çay kaşığı zeytinyağı

  • 50 gr mini ıspanak

  • 100 gr süzme yoğurt

  • 200 gr Gouda peyniri, rende

  • 2 tutam karabiber, öğütülmüş

Yapılışı:

1. Bal kabağını yıkayıp uzunlamasına ortadan ikiye kesin ve içindeki çekirdekleri çıkarın. İki yarıyı da tuz ve zeytinyağıyla güzelce ovun.

2. Bal kabaklarını kesik yerleri alta bakacak şekilde Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine alın ve 180 derecede 35 dakika pişirin.

3. Pişen bal kabaklarını ılıtın ve içini çıkarıp ezin. Ezdiğiniz kısma koymak üzere yoğurt, peynir, ıspanak ve karabiberi karıştırın. Karışımı eşit şekilde iki yarıya pay edin.

4. Bu şekilde içini doldurun ve 10 dakika daha üzeri kızarana kadar pişirin. 

Philips Çift Hazneli Airfryer'ın otomatik ayarlarını kullanarak mutfaktaki hızınıza hız katabilirsiniz. Kızartma, et, balık, sebze ve tekrar ısıtma gibi farklı ayarlar arasından seçim yaptıktan sonra beklemekten başka bir şey yapmanıza gerek kalmaz.

Afiyet olsun!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Özge
Özge
Onedio Üyesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın