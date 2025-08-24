onedio
Haberler
Yaşam
Temizlik
Annelerimizin Temizlikte Uyguladığı ve Hala İşe Yarayan 10 Taktik

Annelerimizin Temizlikte Uyguladığı ve Hala İşe Yarayan 10 Taktik

Aslı Uysal
Aslı Uysal
24.08.2025 - 12:31

Şu ana kadar öğrendiğiniz tüm temizlik kurallarını hatırlayın. Bunları kimden öğrendiniz? Tabii ki annenizden! Anneler için temizlik sadece düzen değil, ayrıca bir yaşam biçimi. Bu yaşam biçimini oluştururken de hepsinin birbirine benzeyen bazı yönleri var. Gelin, birlikte göz atalım!

1. Tüm mikropların tek bir çözümü var: Sirke + karbonat.

Annelerin yıllardır kullanmaktan vazgeçmediği ve gerçekten harika bir ikili sirkeyle karbonat. Bu ikili o kadar güçlü ki evde çözemeyecekleri tek bir temizlik problemi yok. Kimyasal madde olmamalarına rağmen hem yüzeyleri temizliyor hem de kötü kokuları gideriyor. Annelerin tüm temizlik sularının içine sirke damlatmalarına şaşırılmamalı.

2. Cam silmenin belli bir zamanı var!

Yağmur yağarken evde bir koşuşturmaya şahit oluyorsanız bu mutlaka cam silme telaşındandır. Çünkü yağmur suyuyla birlikte camları foşur foşur yıkamak için harika bir zamanlama. Alt kata su gidecek derdi de yok, zaten hava yağmurlu. Bu aktivite onlar için terapi gibi.

3. Lekeye anında müdahale ederler!

Anneler, lekeleri temizlemeye asla üşenmezler. Bir yere bir şey mi döküldü, anında bezle koşup hemen silerler. Çünkü kuruyan lekeyi temizlemek çok daha zor ve zahmetli. Lekenin üstüne hemen bulaşık deterjanı damlatılır ve bastıra bastıra silinir. Lekeler gitti bile!

4. Ütü masasına mutlaka havlu veya tişört sererler!

Eskiden teknoloji bu kadar gelişmemişken bile anneler kıyafetlerimizi jilet gibi ütülerdi. Bu işin de bir sırrı vardı elbette. Ütü masasının üstüne havlu serilir, üstüne eski bir yastık kılıfı geçirirlerdi. Neden mi? Isı eşit dağılır, kumaş zarar görmez. Bu yüzden de kıyafetler kuru temizlikçiden çıkmış kadar iyi ütülenirdi.

5. Çamaşırlar mutlaka tersten yıkanır!

Kotun rengi solmaz, tişört baskısı eskimez, renkler hep canlı kalır. Neden mi? Çünkü annelerimiz makineye çamaşırları hep ters çevirerek atıyor! Kıyafetlerin ömrünü bu taktik ile uzuyor ve en sevdiğiniz tişörtü de senelerce giyme fırsatınız oluyor. Daha ne olsun?

6. Perdeler çamaşır suyunda bekletilir!

Evimizdeki perdeler zamanla sararmaya başlıyor ve makinede yıkansa bile eski parlaklığını korumuyor. Bunun ipucunu da merak ediyorsanız, onun da çözümü var. Tülleri çamaşır suyunda bekletmek! Sonra çıkarılıp, çamaşır makinesine atılır. Tekrardan yeni gibi olan perdeler serilmeye hazır!

7. Kıyafet dolabına kalıp sabun koyarlar!

Dolabınıza eğer hiç sabun koymadıysanız, şiddetle öneriyoruz. Çünkü özellikle kıyafet dolabınız mis gibi kokacak. Parfüm bile sıkmanıza gerek kalmaz, o kadar etkili bir yöntem! Sabun kokusu gibisi yok.

8. Koltukların üstüne mutlaka örtü örtülür!

Evindeki koltuğunun üstünde örtü olmayan var mı? Çünkü bu Türk geleneklerinden bir tanesi. Örtü serilmemiş koltuğun varlığı bile ilginç geliyor... Örtü sayesinde koltuklar korumaya alınır ve yıllarca kullanılma fırsatı olur.

9. Yaz-kış ayrı temizlik yapılır...

Siz her mevsim aynı temizlik yapıldığını zannediyorsanız çok yanılıyorsunuz! Çünkü anneler için her mevsim temizlik stili değişiyor. Özellikle mevsim değiştirirken bazı kıyafetler dolaba yerleştiriliyor, bazıları ise hurca dolduruluyor!

10. Bulaşık bezi kaynar suda bekletilir!

Mutfak bezi kirlenince hemen yenisi alınmaz. Çünkü bu bir kuraldır! Hemen mutfakta kaynar suyun içine çamaşır suyu dökülür ve ardından bez içinde sabaha kadar bekletilir. Mikropların bu suda yaşama şansı zaten sıfır... Hem ekonomik, hem pratik. İsraf mı? Asla!

