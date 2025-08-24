Annelerimizin Temizlikte Uyguladığı ve Hala İşe Yarayan 10 Taktik
Şu ana kadar öğrendiğiniz tüm temizlik kurallarını hatırlayın. Bunları kimden öğrendiniz? Tabii ki annenizden! Anneler için temizlik sadece düzen değil, ayrıca bir yaşam biçimi. Bu yaşam biçimini oluştururken de hepsinin birbirine benzeyen bazı yönleri var. Gelin, birlikte göz atalım!
1. Tüm mikropların tek bir çözümü var: Sirke + karbonat.
2. Cam silmenin belli bir zamanı var!
3. Lekeye anında müdahale ederler!
4. Ütü masasına mutlaka havlu veya tişört sererler!
5. Çamaşırlar mutlaka tersten yıkanır!
6. Perdeler çamaşır suyunda bekletilir!
7. Kıyafet dolabına kalıp sabun koyarlar!
8. Koltukların üstüne mutlaka örtü örtülür!
9. Yaz-kış ayrı temizlik yapılır...
10. Bulaşık bezi kaynar suda bekletilir!
