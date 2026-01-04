Ankara'da Bir Aile Yapılan Böcek İlaçlaması Sonunda Zehirlenerek Hastaneye Kaldırıldı

Uzmanlar, bilinçsiz kullanılan böcek ilaçlarının insan sağlığı için ciddi riskler taşıdığına dikkat çekiyor. Kapalı alanlarda yapılan ilaçlamaların solunum yoluyla zehirlenmelere yol açabildiği belirtiliyor. Bu tür kimyasalların özellikle çocuklar ve kronik hastalığı olan kişiler için hayati tehlike oluşturabileceği vurgulanıyor.

Daha önce İstanbul'da yaşanan acı olayın ardından korkutan bir olay da bugün Ankara'da yaşandı. 7 kişi zehirlenme sonucu hastaneye kaldırıldı.