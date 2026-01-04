onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Ankara'da Bir Aile Yapılan Böcek İlaçlaması Sonunda Zehirlenerek Hastaneye Kaldırıldı

Ankara'da Bir Aile Yapılan Böcek İlaçlaması Sonunda Zehirlenerek Hastaneye Kaldırıldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
04.01.2026 - 20:55

Uzmanlar, bilinçsiz kullanılan böcek ilaçlarının insan sağlığı için ciddi riskler taşıdığına dikkat çekiyor. Kapalı alanlarda yapılan ilaçlamaların solunum yoluyla zehirlenmelere yol açabildiği belirtiliyor. Bu tür kimyasalların özellikle çocuklar ve kronik hastalığı olan kişiler için hayati tehlike oluşturabileceği vurgulanıyor.

Daha önce İstanbul'da yaşanan acı olayın ardından korkutan bir olay da bugün Ankara'da yaşandı. 7 kişi zehirlenme sonucu hastaneye kaldırıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ankara'da 7 kişilik aile hastanelik oldu.

Ankara'da 7 kişilik aile hastanelik oldu.

Ankara’nın Polatlı ilçesinde bir müstakil evde yapılan haşere ilaçlamasının ardından aynı aileden biri çocuk olmak üzere 7 kişi rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Olay, Yeni Mahalle Ermiş Sokak’taki evde yaşandı. Tarım işçisi olan yabancı uyruklu ailenin gece saatlerinde evde ilaçlama yaptığı öğrenildi.

Sabah saatlerinde fenalaşan aile üyeleri için ihbarda bulunulması üzerine bölgeye polis, sağlık ekipleri ve AFAD’a bağlı Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) uzmanları sevk edildi. Evde bulunan 7 kişi, zehirlenme şüphesiyle Polatlı Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Sokak yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Sokak yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Polatlı Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından 7 kişi Bilkent Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. AFAD KBRN ekipleri evde inceleme yaparken, güvenlik önlemleri kapsamında sokak yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın