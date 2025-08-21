Amazon’un Kurucusu Jeff Bezos'tan Hayat Dersi: “1 Saat Kuralı” Zekayı Güçlendiriyor
Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Jeff Bezos, sabah rutininde uyguladığı basit ama etkili bir kuralı “başarı anahtarlarından biri” olarak görüyor. Bezos’un “1 saat kuralı” adını verdiği yöntem, güne düşük uyaranlı bir şekilde başlamak üzerine kurulu. Sabahın ilk saatini telefondan ve teknolojiden uzak geçirerek kahve içtiğini, kitap okuduğunu ve ailesiyle vakit ayırdığını söylüyor. Üstelik bu yöntem sadece kendisinin değil, uzmanların da önerdiği bir alışkanlık olarak öne çıkıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bezos’un “oyalanma zamanı” adını verdiği sabah rutini aslında pek çoğumuzun uygulamadığı cinsten.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bilim insanları da teknolojiye mesafeli başlamayı öneriyor.
Uzmanların önerdiği sabah aktiviteleri 👇🏻
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın