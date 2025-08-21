onedio
Amazon’un Kurucusu Jeff Bezos'tan Hayat Dersi: “1 Saat Kuralı” Zekayı Güçlendiriyor

21.08.2025 - 19:28

Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Jeff Bezos, sabah rutininde uyguladığı basit ama etkili bir kuralı “başarı anahtarlarından biri” olarak görüyor. Bezos’un “1 saat kuralı” adını verdiği yöntem, güne düşük uyaranlı bir şekilde başlamak üzerine kurulu. Sabahın ilk saatini telefondan ve teknolojiden uzak geçirerek kahve içtiğini, kitap okuduğunu ve ailesiyle vakit ayırdığını söylüyor. Üstelik bu yöntem sadece kendisinin değil, uzmanların da önerdiği bir alışkanlık olarak öne çıkıyor.

Bezos’un “oyalanma zamanı” adını verdiği sabah rutini aslında pek çoğumuzun uygulamadığı cinsten.

Jeff Bezos, günün ilk saatini tamamen kendine ayırıyor. Bu zaman dilimini “oyalanma zamanı” olarak adlandırıyor. Kahve içmek, gazete okumak ve ailesiyle kahvaltı yapmak bu rutinin bir parçası. 

Dikkat çeken nokta ise bu sürede telefonunu hiç kullanmaması. Bezos, sabahın ilk saatinde teknolojiden uzak durmanın karar verme süreçlerini daha sağlıklı hale getirdiğini söylüyor.

Bilim insanları da teknolojiye mesafeli başlamayı öneriyor.

Blinkist Magazine ve Stanford Üniversitesi’nin araştırmalarına göre sabahın ilk saatlerinde telefon kullanımı beyni olumsuz etkiliyor. Aşırı ekran maruziyetinin karar yorgunluğuna, öğrenme güçlüğüne ve hafıza problemlerine yol açabileceği belirtiliyor. 

Uzmanlara göre bu zaman diliminde beyin en iyi halde bulunuyor, yani öğrenmeye ve yeni bilgileri işlemesine en açık dönemde oluyor. Bu yüzden sabah saatlerinin sosyal medya ya da ekranla harcanması, gün boyu verimliliği düşürebiliyor.

Uzmanların önerdiği sabah aktiviteleri 👇🏻

Araştırmalar, telefon yerine uygulanabilecek alışkanlıkların zihinsel sağlığa olumlu katkı sağladığını gösteriyor. Egzersiz yapmak, meditasyon, şükran günlüğü tutmak, kitap okumak, güneş ışığı almak ya da sevdiklerle sohbet etmek sabah saatleri için önerilen aktiviteler arasında. 

Hatta müzik dinleme ya da kısa bir yürüyüş bile günün geri kalanında daha sakin ve verimli bir zihin yapısı oluşturabiliyor. Bezos’un “1 saat kuralı” da bu tavsiyelerle örtüşüyor.

