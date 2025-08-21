Amazon’un Kurucusu Jeff Bezos'tan Hayat Dersi: “1 Saat Kuralı” Zekayı Güçlendiriyor

Jeff Bezos, günün ilk saatini tamamen kendine ayırıyor. Bu zaman dilimini “oyalanma zamanı” olarak adlandırıyor. Kahve içmek, gazete okumak ve ailesiyle kahvaltı yapmak bu rutinin bir parçası.

Dikkat çeken nokta ise bu sürede telefonunu hiç kullanmaması. Bezos, sabahın ilk saatinde teknolojiden uzak durmanın karar verme süreçlerini daha sağlıklı hale getirdiğini söylüyor.