Altının Ekonomideki Rolünü Ne Kadar Biliyorsun?
Altın denilince hepimizin gözlerinin içi parlıyor. Tarihin her döneminde insanların gözdesi olan altın sadece görünüşü değil, ekonomik değeriyle de herkesin en sevdiği madenlerden biri olmayı başarıyor. Peki sen ekonomide altının rolünü ne kadar biliyorsun?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Önce cinsiyetini öğrenelim mi?
2. Peki yaşın kaç?
3. Sence neden altın fiyatları krizlerde yükseliyor?
4. Gram altın denilince aklına ilk ne geliyor?
5. Enflasyon yükselince ne yaparsın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. 10.000 TL paran var, nasıl kullanacaksın?
7. Rezerv para ne demek biliyor musun?
8. Peki sence bitcoin altının yerini alacak mı?
9. Ekonomik belirsizlik zamanlarında nasıl hissediyorsun?
10. Kriz dönemlerinde panik mi olursun yoksa soğukkanlı mı kalırsın?
Senin için altın hep değerli!
Sen altını güvenli bir liman olarak görüyorsun!
Sen altının ne kadar değerli olduğunu çok iyi biliyorsun!
Sen tam bir altın avcısısın!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın