Altının Ekonomideki Rolünü Ne Kadar Biliyorsun?

Altın herkes için kıymetli ama senin için tam bir güven aracı. Çünkü ne olursa olsun sen altına yatırım yapılması gerektiğini düşünüyorsun. Ekonomiyle aslında ilgilisin ama risk almak hiç sana göre değil. O yüzden izleyip öğrensen de altından şaşmıyorsun. 'Faiz artmış, dolar rekor kırmış' gibi cümleler pek ilgini çekmiyor yani. Çünkü altın var olduğu sürece senin birikim yapacağın yer belli!