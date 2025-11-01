onedio
Altın Nasıl Oluyor da Birden Bu Kadar Artabiliyor? Altın Fiyatını Etkileyen Etmenler

Ecem Bekar
01.11.2025 - 14:01

Altın fiyatları bazen öyle bir hızla yükseliyor ki, 'Neyin nesi, bu kadar nasıl oldu?' diye düşünüyoruz. Aslında altın, çok katmanlı bir oyun ve fiyatları da pek çok faktörün birleşimiyle şekilleniyor. Hadi gelin, bu faktörlere göz atalım.

Bazen işler yolunda gitmiyor ve ekonomi karışıyor. İşte o zaman altın devreye giriyor.

Ekonomik krizler, belirsizlikler, hatta doğal afetler bile yatırımcıları altına yönlendiriyor. Neden mi? Çünkü altın, tarihsel olarak güvenli liman olarak biliniyor. Kriz zamanı herkesin korkusu artarken, altın sanki biraz daha sağlam duruyor, o yüzden fiyatlar hızla yükseliyor.

Altın, dolar üzerinden işlem görüyor.

Doların değeri düştüğünde, altın daha cazip hale geliyor. Yani dolar zayıfladığında, yatırımcılar 'Hadi bakalım, altına girelim!' diyor ve bu da fiyatları artırıyor. Tam tersi, dolar değer kazandığında altın biraz gerileyebiliyor. Kısacası, altın ve dolar neredeyse her zaman birbirini takip eder.

Düşük faiz, altın demek!

Merkez bankaları faiz oranlarını düşürdüğünde, yatırımcılar daha fazla kar elde edemeyeceklerini fark ediyor ve bu yüzden altına yöneliyorlar. Yani faiz düşükse, altın daha fazla rağbet görüyor ve fiyatlar artıyor.

Bir savaş mı çıktı, dünyada karışıklık mı var?

İşte o zaman altın en iyi arkadaşımız oluyor. Savaşlar, siyasi belirsizlikler, hatta uluslararası krizler altına olan talebi artırıyor. Çünkü insanlar, belirsizlikler içinde varlıklarını korumak için altına yöneliyor. Bu da altın fiyatlarını yükseltiyor.

Herkesin cebindeki paranın değer kaybetmesinden korktuğu zamanlarda, altın daha da cazip hale gelir.

Altın, enflasyona karşı bir nevi kalkan gibidir. Yani, hayat pahalılaşıp paranızın değeri düşerse, altın devreye girer ve fiyatlar yükselir.

Altının arzı sınırlıdır, yani her yıl çıkardıkları altın miktarı belli bir seviyede.

Eğer arz daralır ve talep artarsa, fiyatlar yükselir. Bunun yanı sıra, altın madenciliği her zaman kolay değil. Çıkartılacak daha az altın olduğunda, fiyatlar ister istemez yükselir.

Yatırımcılar da aslında biraz sürü psikolojisiyle hareket eder.

Eğer herkes altına yöneliyorsa, 'Hadi ben de gireyim!' diyenler de çıkar. Bu kolektif hareketlenmeler de fiyatları artırır. Yatırımcıların bir ürüne olan ilgisi, bazen ne olursa olsun fiyatları yükseltebilir.

Petrol fiyatları, döviz kuru ve altın, bazen birbirine paralel hareket eder.

Özellikle petrol fiyatları arttığında, ekonomik büyüme beklentisiyle birlikte altın da yükselir. Yani, dünya ekonomisinin farklı unsurları altının değerini doğrudan etkiler.

Sonuç olarak, altının fiyatını etkileyen pek çok farklı faktör var. Bu faktörlerin hepsi bir araya geldiğinde, altın fiyatları yükseliyor.

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
