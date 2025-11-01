Altın Nasıl Oluyor da Birden Bu Kadar Artabiliyor? Altın Fiyatını Etkileyen Etmenler

Altın fiyatları bazen öyle bir hızla yükseliyor ki, 'Neyin nesi, bu kadar nasıl oldu?' diye düşünüyoruz. Aslında altın, çok katmanlı bir oyun ve fiyatları da pek çok faktörün birleşimiyle şekilleniyor. Hadi gelin, bu faktörlere göz atalım.