Almanya 18 Milyon Euroluk Soygunu Gerçekleştirenleri Arıyor
Almanya’nın Lübeck kentinde geçtiğimiz yıl bir Deutsche Bank şubesinde 371 kasanın boşaltıldığı büyük soygunun sorumluları hâlâ tespit edilemedi. Olayda mağdur olan müşteriler, faillerin yakalanmasına katkı sunacak bilgi verenlere toplam 290 bin avro ödül verileceğini duyurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
371 kasa boşaltıldı ve soyguncular halen firari...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
DNA izi bırakmamak için portatif tuvalet taşıdılar.
Soyguna dair güvenlik zaafiyetleri halen soruşturuluyor.
Bu haberi yapay zeka yorumuyla dinlemek ister misiniz?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın