Almanya 18 Milyon Euroluk Soygunu Gerçekleştirenleri Arıyor

Dedektif Resch, bankadan mücevher, altın ve nakit çalınan mağdurların, hırsızlara dair bilgi verecek kişilere toplam 290 bin Euro ödül sunacaklarını açıkladı.

Resch, kendisine ulaşan bir kişinin, tanıdığı bazı kişilerin son dönemde lüks bir yaşam sürdüğünü belirterek şüpheli olabileceklerini aktardığını söyledi. Aralık 2024’te Almanya’nın Lübeck kentinde gerçekleşen soygunda Deutsche Bank şubesinden yaklaşık 300 kilogram altın ve mücevher ile yüklü miktarda para çalınmıştı. Toplam değeri 18 milyon Euro’yu bulan hırsızlık vakasında yürütülen soruşturma hâlâ bir sonuca ulaşamadı.

Soyguncuların bankada saklanırken nasıl fark edilmediği, alarm sisteminin saat 05.00’e kadar neden devreye girmediği ve hareket dedektörlerinin neden çalışmadığı gibi sorular da cevapsız kaldı.