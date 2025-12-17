onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Almanya 18 Milyon Euroluk Soygunu Gerçekleştirenleri Arıyor

Almanya 18 Milyon Euroluk Soygunu Gerçekleştirenleri Arıyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.12.2025 - 23:21

Almanya’nın Lübeck kentinde geçtiğimiz yıl bir Deutsche Bank şubesinde 371 kasanın boşaltıldığı büyük soygunun sorumluları hâlâ tespit edilemedi. Olayda mağdur olan müşteriler, faillerin yakalanmasına katkı sunacak bilgi verenlere toplam 290 bin avro ödül verileceğini duyurdu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

371 kasa boşaltıldı ve soyguncular halen firari...

371 kasa boşaltıldı ve soyguncular halen firari...

Almanya’nın Lübeck kentinde geçen yıl Aralık ayında Deutsche Bank şubesinde gerçekleştirilen soygunun failleri hâlâ bulunamadı. Bankadaki 371 emanet kasadan altın, mücevher ve paraları çalınan mağdurlar, hırsızların yakalanmasına yardımcı olacak kişilere toplam 290 bin Euro ödül verileceğini açıkladı.

Olayla ilgili soruşturma somut bir sonuca ulaşmazken, mağdurların dört şüphelinin yakalanması için anlaştığı Dedektif Josef Resch, Alman basınına önemli açıklamalarda bulundu.

DNA izi bırakmamak için portatif tuvalet taşıdılar.

DNA izi bırakmamak için portatif tuvalet taşıdılar.

Dedektif Resch, soyguncuların bankanın üst katında saklandıklarını ve gece boyunca bankada kalarak soygunu gerçekleştirdiklerini belirtti. Resch, hırsızların DNA izi bırakmamak için portatif bir tuvaleti yanlarında getirdiğini tespit ettiklerini ifade etti.

Soruşturma kapsamında Resch, hırsızların seyyar tuvaleti bir bavul içinde bankaya soktuğunu aktardı. Mesai bitimine kadar bankada bekleyen hırsızlar, mesai sonrası 371 kasayı açarak soygunu gerçekleştirdi. Sabah saatlerinde alarm çalınca polis olay yerine gelmeden kısa süre önce arka kapıdan kaçtılar. Hırsızlar, DNA izi bırakmamak amacıyla portatif tuvaleti de yanlarında götürdü.

Soyguna dair güvenlik zaafiyetleri halen soruşturuluyor.

Soyguna dair güvenlik zaafiyetleri halen soruşturuluyor.

Dedektif Resch, bankadan mücevher, altın ve nakit çalınan mağdurların, hırsızlara dair bilgi verecek kişilere toplam 290 bin Euro ödül sunacaklarını açıkladı.

Resch, kendisine ulaşan bir kişinin, tanıdığı bazı kişilerin son dönemde lüks bir yaşam sürdüğünü belirterek şüpheli olabileceklerini aktardığını söyledi. Aralık 2024’te Almanya’nın Lübeck kentinde gerçekleşen soygunda Deutsche Bank şubesinden yaklaşık 300 kilogram altın ve mücevher ile yüklü miktarda para çalınmıştı. Toplam değeri 18 milyon Euro’yu bulan hırsızlık vakasında yürütülen soruşturma hâlâ bir sonuca ulaşamadı.

Soyguncuların bankada saklanırken nasıl fark edilmediği, alarm sisteminin saat 05.00’e kadar neden devreye girmediği ve hareket dedektörlerinin neden çalışmadığı gibi sorular da cevapsız kaldı.

Bu haberi yapay zeka yorumuyla dinlemek ister misiniz?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın