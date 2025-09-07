Albümü 3 Sterlin’e Satıldı, Savaş Karşıtı: Kim Bu Şarkıcı?
Hayatı epey ilginç bilgilerle dolu olan bu şarkıcının kim olduğunu tahmin edebilir misin?
Bizce tahmin edersin! Vereceğimiz ipuçları ile şarkıcıyı hemen tahmin et!
Çıkardığı ilk albümün ilk kopyasını menajeri, ev arkadaşına yalnızca 3 Sterlin karşılığında sattı.
"Ambidextrous" adı verilen bir özelliğe sahip.
Yayımlamak istediği şarkının adını, isim düşünürken yanı başında duran bir telefon defterinin renginden aldı.
Yayımladığı klibinde video ters çekimdeydi, yani ileriye doğru değil geriye doğru sarıyordu.
Sosyal hayatında gizliliğe önem veriyor ve tanınmamaya çalışıyor.
Kendisi ayrıca bir vejeteryan. Ve...
Kendisi savaş karşıtı ve dünya barışının sağlanmasını en çok isteyen şarkıcılardan.
Peki kim bu şarkıcı?
2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
