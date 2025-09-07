onedio
Albümü 3 Sterlin’e Satıldı, Savaş Karşıtı: Kim Bu Şarkıcı?

Albümü 3 Sterlin'e Satıldı, Savaş Karşıtı: Kim Bu Şarkıcı?

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
07.09.2025 - 19:02

Hayatı epey ilginç bilgilerle dolu olan bu şarkıcının kim olduğunu tahmin edebilir misin?

Bizce tahmin edersin! Vereceğimiz ipuçları ile şarkıcıyı hemen tahmin et!

Çıkardığı ilk albümün ilk kopyasını menajeri, ev arkadaşına yalnızca 3 Sterlin karşılığında sattı.

Bu albüm menajeri tarafından basıldı ve yalnızca 500 kopyası üretildi. Bu 500 kopyanın 150 tanesi piyasaya sürüldü ve menajeri, ilk kopyayı ev arkadaşına 3 sterline sattı. Geri kalanı ise plak şirketlerine verildi.

"Ambidextrous" adı verilen bir özelliğe sahip.

Yani her iki elini de uyumlu bir şekilde kullanabiliyor!

Yayımlamak istediği şarkının adını, isim düşünürken yanı başında duran bir telefon defterinin renginden aldı.

Bu büyük bir ipucu diyebiliriz!

Yayımladığı klibinde video ters çekimdeydi, yani ileriye doğru değil geriye doğru sarıyordu.

Yani seslendirdiği şarkıyı tersten okumak zorundaydı. Bu yüzden bir ay boyunca şarkıyı tersten ezberledi!

Sosyal hayatında gizliliğe önem veriyor ve tanınmamaya çalışıyor.

Bu yüzden yolda yürürken, market reyonları arasında dolanırken ya da sıra beklerken kendisiyle karşılaşmak epey olası.

Kendisi ayrıca bir vejeteryan. Ve...

2005 yılında PETA tarafından “Dünyanın En Seksi Vejetaryeni” seçildi. Brad Pitt’le yarıştı desek yanlış olmaz!

Kendisi savaş karşıtı ve dünya barışının sağlanmasını en çok isteyen şarkıcılardan.

Peki kim bu şarkıcı?

Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
