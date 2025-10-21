onedio
Airfryer’la Kısa Sürede Hazırlayabileceğiniz 10 Lezzetli Atıştırmalık

Elif Nur Çamurcu
21.10.2025 - 19:05

Atıştırmalıklar sayesinde gün içinde enerjimizi yenileyebiliyoruz. Bunun için kızartmalara, hamur işlerine ya da paketli ürünlere gerek yok! Philips Çift Hazneli Airfryer ile hem hafif hem de lezzetli atıştırmalıkları kolay bir şekilde ayarlayabilirsiniz. Yağ oranı düşük olduğu için sindirim kolay olur ve kalori dengesini de korumuş olursunuz!

Gelin, birlikte atıştırmalık tariflerine bakalım!

1. Tatlı Patates Cipsi

HomeID uygulaması sayesinde birçok tarif seçeneğini gözden geçirebilirsiniz! 

Malzemeler:

  • 1 adet tatlı patates

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

  • Toz kırmızı biber

  • Karabiber

  • Tuz

Yapılış:

  • Patatesi ince ince dilimleyin.

  • Baharatlarla ve yağla harmanlayın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’da 180°C’de 12 dakika pişirin.

Çıtır hale gelince çıkarın ve ılık servis edin!

2. Tavuk Parçaları ve Peynirli Mini Toplar

Hem sağlıklı hem de kolay olan bu ikiliyi herkes sevecek!

Tavuk Parçaları

Malzemeler:

  • Tavuk göğsü

  • Galeta unu

  • 1 yumurta

  • Karabiber

  • Kekik

Yapılış:

  • Tavukları jülyen halinde kesin.

  • İlk yumurtaya, ardından galeta ununa bulayarak kaplayın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’da 200°C’de 10-12 dakika pişirin.

Peynirli Mini Toplar

Malzemeler:

  • Beyaz peynir

  • Kaşar peyniri

  • Galeta unu

Yapılış:

  • Peynirleri karıştırın ve top yapın.

  • Galeta ununa bulayıp 190°C’de 7 dakika pişirin.

3. Peynirli Mini Börek

Malzemeler:

  • Yufka

  • Lor peyniri

  • Maydanoz

  • Zeytinyağı

Yapılış:

  • Yufkayı üçgen şeklinde parçalara ayırın.

  • Parçaların içine peynirli harcı koyun ve sarın.

  • Üzerine zeytinyağı sürün.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’da 180°C’de 8-10 dakika pişirin.

4. Sebzeli Mücver Topları ve Mini Ekmek Pizza

Philips Çift Hazneli Airfryer'ın aynı anda pişirme avantajı sayesinde tek bir seferde hızlı ve leziz bir öğün ayarlayabilirsiniz. Tatlar ve kokular birbirine karışmaz, iki haznede farklı yemekler yapabilirsiniz!

Sebzeli Mücver Topları

Malzemeler:

  • Kabak

  • Havuç

  • 1 yumurta

  • Tam buğday unu

  • Baharatlar

Yapılış:

  • Sebzeleri rendeleyin ve sularını sıkın.

  • Malzemeleri karıştırıp küçük toplar yapın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’da 190°C’de 12 dakika pişirin.

  • Yoğurt sosla servis edebilirsiniz!

Mini Ekmek Pizza

Malzemeler:

  • Tam buğday ekmeği

  • Domates sosu

  • Mozzarella

  • Zeytin, mısır

Yapılış:

  • Ekmek dilimlerini sosla kaplayın.

  • Üzerine malzemeleri dizin.

  • 180°C’de 8 dakika pişirin.

5. Muzlu Yulaf Topları

HomeID uygulaması ve Philips Çift Hazneli Airfryer'ın akıllı ekranı sayesinde yapmak istediğiniz yemeklerin en uygun pişme süresini bulabilirsiniz!

Malzemeler:

  • 1 muz

  • 5 yemek kaşığı yulaf

  • 1 tatlı kaşığı bal

  • Tarçın

Yapılış:

  • Muzları ezin, diğer malzemelerle karıştırın.

  • Karışımı top haline getirin.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’da 160°C’de 8 dakika pişirin.

Tatlı krizlerine harika bir çözüm!

6. Mantarlı Börek ve Havuç Cipsi

Philips Çift Hazneli Airfryer'ın senkronizasyon özelliği ile birlikte iki farklı yemeği tek tuşla aynı anda pişirebilirsiniz!

Mantarlı Börek

Malzemeler:

  • Yufka

  • Mantar

  • Lor peyniri

  • Zeytinyağı

Yapılış:

  • Mantarı doğrayın, hafifçe soteleyin.

  • Yufkaya harcı koyun ve sarın.

  • Üzerine yağ sürün.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'da 180°C’de 10 dakika pişirin.

Havuç Cipsi

Malzemeler:

  • 2 havuç

  • Zeytinyağı

  • Pul biber, karabiber

Yapılış:

  • Havuçları ince ince doğrayın.

  • Yağ ve baharatla karıştırın.

  • 170°C’de 8 dakika pişirin.

7. Baharatlı Patates Dilimleri

Tek tuş ile Philips Çift Hazneli Airfryer'ı çalıştırabilir, durdurabilir ve işlemleri ayarlayabilirsiniz. Uygulama sayesinde de kalan sürenin ne kadar olduğuna bakabilirsiniz. Böylece diğer işlerinize daha kolay bir şekilde odaklanırsınız.

Malzemeler:

  • Patates

  • Zeytinyağı

  • Kekik

  • Karabiber

  • Sarımsak tozu

Yapılış:

  • Patatesleri elma dilimi şeklinde dilimleyin.

  • Baharatlarla karıştırın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'da 190°C’de 15 dakika pişirin.

Çıtır patatesler sizlerle!

8. Mini Tavuk Şiş ve Ispanaklı Mini Börek

Philips Çift Hazneli Airfryer'ın ikili hazne tasarımı sayesinde aynı anda farklı tarifler deneyebilirsiniz! 

Mini Tavuk Şiş 

Malzemeler:

  • Tavuk göğsü

  • Yoğurt

  • Baharat karışımı

  • Az zeytinyağı

Yapılış:

  • Tavukları doğrayın ve marine edin.

  • Şişe geçirin.

  • 200°C’de 12 dakika pişirin.

Yanına limonlu yoğurt sos hazırlayabilirsiniz!

Ispanaklı Mini Börek

Malzemeler:

  • Yufka

  • Ispanak

  • Lor peyniri

  • Zeytinyağı

Yapılış:

  • Harcı hazırlayın, kestiğiniz yufkalara koyun.

  • Rulo yaparak sarın.

  • 180°C’de 8 dakika pişir.

Dışı çıtır, içi enfes olur!

9. Soğan Halkası

Malzemeler:

  • Soğan

  • Yumurta

  • Un

  • Galeta unu

Yapılış:

  • Soğanı halka şeklinde kesin.

  • Un, yumurta, galeta ununa sırayla bulayıp kaplayın.

  • 190°C’de 8 dakika pişirin.

10. Peynirli Kabak Cipsi ve Yumurta Muffin

Peynirli Kabak Cipsi

Malzemeler:

  • Kabak

  • Kaşar peyniri rendesi

  • Karabiber

Yapılış:

  • Kabakları ince olacak şekilde dilimleyin.

  • Üzerine peynir serpin.

  • 180°C’de 10 dakika pişirin.

Yumurta Muffin

Malzemeler:

  • 2 yumurta

  • Ispanak

  • Kaşar rendesi

  • Tuz, karabiber

Yapılış:

  • Malzemeleri karıştırın.

  • Karışımı muffin kalıplarına dökün.

  • 160°C’de 10 dakika pişirin.

Sabah kahvaltısı için harika bir menü oldu!

Elif Nur Çamurcu
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
