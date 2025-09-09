onedio
Airfryer'da Şeftalili Milföy Ve Sebzeli Tavuk Şiş Nasıl Yapılır?

09.09.2025 - 19:32

Hem tatlı hem ana yemek bir arada pişer mi demeyin çünkü Airfryer bunu mümkün kılıyor! Pratik, hızlı ve şaşırtıcı derecede lezzetli bu tarifler misafir sofralarına da hafta içi yemeklerine de renk katacak! 🤩

Şeftalili Milföy Ve Sebzeli Tavuk Şiş Nasıl Yapılır?

Şeftalili Milföy

Malzemeler:

  • 2 yemek kaşığı bal

  • 2 tatlı kaşığı esmer şeker

  • 2 adet şeftali (dilimlenmiş)

  • 2 adet milföy hamuru

Üzeri İçin:

  • 1 top vanilyalı dondurma

  • 1 yemek kaşığı bal

  • 1 yemek kaşığı file badem

  • 1 yemek kaşığı toz antep fıstığı

Yapılışı:

1. Pişirme kağıdını küçük kareler halinde kesip üzerine bal ve esmer şeker gezdirin.

2. Şeftali dilimlerini üzerine koyun ve oda sıcaklığındaki milföy hamurunu üzerine kapatın.

3. 160 derecede 10 dakika pişirin. Üzerine 1 top vanilyalı dondurma, bal, file badem ve antep fıstığı serpiştirip servis edin. 

Sebzeli Tavuk Şiş

Malzemeler:

  • 4 adet kemiksiz tavuk kalça (küp doğranmış)

  • 1 çay bardağı süt

  • 1/2 çay bardağı sıvı yağ

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1/2 çay kaşığı karabiber

  • 1 tatlı kaşığı kekik

  • 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

  • 1/2 tatlı kaşığı köri 

  • 2 adet yeşil biber (iri doğranmış)

  • 1 adet büyük boy kırmızı soğan (iri doğranmış)

  • 2 adet kapya biber (iri doğranmış)

Yapılışı:

1. Küp doğranmış tavukları bir kasede süt, sıvı yağ, tuz, karabiber, kekik, toz kırmızı biber ve köriyle birlikte karıştırın. Yarım saat buzdolabında dinlendirin.

2. Tavukları iri doğradığınız sebzelerle birlikte şişe dizin ve Airfryer haznesine yerleştirin. 195 derecede 20 dakika pişirin.

Afiyet olsun!

Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz 👇

