Ahtapottan Daha Zeki misin?

Ahtapottan Daha Zeki misin?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
26.08.2025 - 14:01

Dünyanın en zeki canlılarından biri olan ahtapot, üç kalbi, mavi kanı ve inanılmaz problem çözme yetenekleriyle bilinir. Kapaklı kavanozları açar, labirentlerden çıkar, hatta bazen bilim insanlarını bile şaşırtır! Peki, seninle kıyaslandığında durum ne? Bu testte, hem zekanı hem de sezgilerini sınayacak sorularla karşındayız.

1. Bir yarışta ikinciyi geçersen, kaçıncı olursun?

1. Bir yarışta ikinciyi geçersen, kaçıncı olursun?

2. Bir çamaşır makinesi 1 saatte 5 gömlek yıkıyor. 3 çamaşır makinesi aynı anda çalışırsa 5 gömlek kaç dakikada yıkanır?

2. Bir çamaşır makinesi 1 saatte 5 gömlek yıkıyor. 3 çamaşır makinesi aynı anda çalışırsa 5 gömlek kaç dakikada yıkanır?

3. "Bazı kediler köpektir" cümlesi mantıksal olarak hangisiyle çelişir?

3. “Bazı kediler köpektir” cümlesi mantıksal olarak hangisiyle çelişir?

4. Aynı ağırlıktaki pamuk ve demir tartıya konursa hangisi daha ağır gelir?

4. Aynı ağırlıktaki pamuk ve demir tartıya konursa hangisi daha ağır gelir?

5. Aşağıdaki kelimelerden hangisi diğerlerinden farklı bir kategoridedir?

5. Aşağıdaki kelimelerden hangisi diğerlerinden farklı bir kategoridedir?
6. Bir çiftlikte 6 tavuk, 2 inek ve 1 keçi var. Çiftlikte toplam kaç bacak vardır?

6. Bir çiftlikte 6 tavuk, 2 inek ve 1 keçi var. Çiftlikte toplam kaç bacak vardır?

7. Saat sabah 7:00. Saatin akrep ve yelkovanı arasında kaç derecelik açı vardır?

7. Saat sabah 7:00. Saatin akrep ve yelkovanı arasında kaç derecelik açı vardır?

8. 3 kardeşin yaşları toplamı 30. En büyük kardeş, ortanca kardeşin yaşının 2 katı. En küçük kardeş 6 yaşında. Ortanca kaç yaşında?

8. 3 kardeşin yaşları toplamı 30. En büyük kardeş, ortanca kardeşin yaşının 2 katı. En küçük kardeş 6 yaşında. Ortanca kaç yaşında?

9. Bir kutuda 12 kırmızı, 8 mavi top var. Rastgele bir top çekersen hangi renkten alma olasılığın daha yüksek?

9. Bir kutuda 12 kırmızı, 8 mavi top var. Rastgele bir top çekersen hangi renkten alma olasılığın daha yüksek?

10. Aynaya bakıp "Bu kişinin babasının oğlu benim" diyorsan aynadaki kimdir?

10. Aynaya bakıp “Bu kişinin babasının oğlu benim” diyorsan aynadaki kimdir?
Ahtapottan daha zekisin!

Kutlamalar senin için, cevaplarınla su altının en zeki ve en karmaşık canlısı olan ahtapotu bile kıskançlık krizine sokacak bir performans sergiledin! Mantığın, dikkatin ve sezginin mükemmel birleşimi, senin bu başarını ortaya çıkardı. Beynin sanki ahtapotun 8 kolu gibi, birbiriyle uyum içinde ve etkileyici bir hızla çalışıyor. Bu yeteneğinle, her türlü zorluğu aşabileceğin kesin. Sadece zekanla değil, aynı zamanda çözüm odaklı düşünme yeteneğinle de etrafındakileri büyülüyorsun. Seninle aynı ortamda bulunmak, bir ahtapotun denizler altındaki zarif dansını izlemek gibi bir deneyim. Her hareketin, her düşüncen, etrafındakileri etkileyen bir enerji yaratıyor. Bravo sana!

Ahtapot seni solladı!

Belki şu an zeka sularında birazcık yönünüzü kaybetmiş olabilirsiniz. Ahtapotun 3 kalbi varken, sizin sınırsız bir öğrenme yeteneğiniz var.  Biraz zor gibi görünebilir, ama emin olun, birkaç pratikle denizlerin kralı siz olacaksınız. Evet, yanlış duymadınız, tamamen siz! Belki de şu anda bir ahtapot kadar esnek olmayabilirsiniz, ama kim bilir? Belki de bir gün, onun gibi 360 derece görüş açısına sahip olabilirsiniz.

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
Tüm içerikleri
