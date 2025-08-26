Ahtapottan Daha Zeki misin?
Dünyanın en zeki canlılarından biri olan ahtapot, üç kalbi, mavi kanı ve inanılmaz problem çözme yetenekleriyle bilinir. Kapaklı kavanozları açar, labirentlerden çıkar, hatta bazen bilim insanlarını bile şaşırtır! Peki, seninle kıyaslandığında durum ne? Bu testte, hem zekanı hem de sezgilerini sınayacak sorularla karşındayız.
1. Bir yarışta ikinciyi geçersen, kaçıncı olursun?
2. Bir çamaşır makinesi 1 saatte 5 gömlek yıkıyor. 3 çamaşır makinesi aynı anda çalışırsa 5 gömlek kaç dakikada yıkanır?
3. “Bazı kediler köpektir” cümlesi mantıksal olarak hangisiyle çelişir?
4. Aynı ağırlıktaki pamuk ve demir tartıya konursa hangisi daha ağır gelir?
5. Aşağıdaki kelimelerden hangisi diğerlerinden farklı bir kategoridedir?
6. Bir çiftlikte 6 tavuk, 2 inek ve 1 keçi var. Çiftlikte toplam kaç bacak vardır?
7. Saat sabah 7:00. Saatin akrep ve yelkovanı arasında kaç derecelik açı vardır?
8. 3 kardeşin yaşları toplamı 30. En büyük kardeş, ortanca kardeşin yaşının 2 katı. En küçük kardeş 6 yaşında. Ortanca kaç yaşında?
9. Bir kutuda 12 kırmızı, 8 mavi top var. Rastgele bir top çekersen hangi renkten alma olasılığın daha yüksek?
10. Aynaya bakıp “Bu kişinin babasının oğlu benim” diyorsan aynadaki kimdir?
Ahtapottan daha zekisin!
Ahtapot seni solladı!
