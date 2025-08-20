“Ah Dedem Zamanında Şurdan Bir Arsa Alsaydı…” Eskiden Mülk Sahibi Olmak Gerçekten Kolay mıydı?
Dedelerimizin zamanında emlak işleri ne kadar da farklıymış, değil mi? 'Ah be dedem, o zamanlar şuradan bir arsa alsaydı şimdi köşeyi dönmüştük!' diyenlerden misiniz? Yalnız değilsiniz! Peki, gerçekten de eskiden mülk sahibi olmak bu kadar kolay mıydı? Bu konuya birlikte bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Paranın değeri o zamanlar bambaşkaydı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Nüfus az, arazi çoktu yani toprak bolluğu vardı.
İnşaat maliyetleri şimdiki gibi uçmuyordu.
Kredi çekmek diye bir şey lügatlarında yoktu.
Gelir düzeyine göre fiyatlar daha erişilebilir durumdaydı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kentleşme çılgınlığı henüz başlamamıştı.
Teknoloji ve globalleşmenin etkisi yoktu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden 2012 yılında mezun oldum. Televizyona olan ilgim çocukluk yıllarıma dayanıyor zira gerçek bir TV geek’i olduğumu söyleyebilirim. Uzun yıllar boyunca Türkiye’nin en bilinen televizyon kanallarından birinde içerik editörlüğü yaparak ekranın mutfağında yer alma şansı buldum. 2020 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve tabii ki televizyon odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın