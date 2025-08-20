“Ah Dedem Zamanında Şurdan Bir Arsa Alsaydı…” Eskiden Mülk Sahibi Olmak Gerçekten Kolay mıydı?

Günümüzde teknoloji ve globalleşme, emlak piyasasını da derinden etkiliyor. Eskiden internet, emlak siteleri, yabancı yatırımcılar gibi faktörler yoktu. Emlak piyasası daha çok yerel dinamiklere göre şekilleniyordu. Bu da fiyatların spekülatif artışlardan daha az etkilenmesini sağlıyordu. Yabancıların toprak satın alması ve global ekonomik krizlerin emlak piyasasını doğrudan etkilemesi gibi durumlar pek söz konusu değildi. Her şey daha lokal bir düzeyde ilerliyordu.

Anlayacağınız işimiz dedelerimize göre çok daha zor!