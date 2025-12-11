onedio
AFAD Duyurdu: Balıkesir’de 4.9 Büyüklüğünde Deprem

AFAD Duyurdu: Balıkesir'de 4.9 Büyüklüğünde Deprem

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
11.12.2025 - 10:30

AFAD, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem, İzmir, Bursa gibi komşu illerde de hissedildi.

Deprem fırtınası nedeniyle Balıkesir’de uzun zamandır bir sürü deprem yaşandı.

Deprem fırtınası nedeniyle Balıkesir’de uzun zamandır bir sürü deprem yaşandı.

AFAD, son olarak Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Saat 10.06’da ve yerin 7 kilometre derinliğinde yaşanan deprem İzmir, Bursa gibi komşu illerden de hissedildi.

AFAD’ın paylaşımı

AFAD’ın paylaşımı
twitter.com
twitter.com

