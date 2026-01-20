Türk Bayrağına Yapılan Saldırının Ardından Adli Soruşturma Başlatıldı
Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına gerçekleştirilen saldırı hakkında peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise X hesabından yaptığı paylaşımda Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın adli soruşturma başlattığını açıkladı.
Suriye sınırında Türk bayrağına yapılan saldırının ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç şu paylaşımda bulundu;
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz saldırıyı lanetledi;
AKP Sözcüsü Ömer Çelik de saldırıyı lanetleyenler arasındaydı.
DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan konu hakkında açıklamada bulundu.
Özgür Özel de saldırıyı lanetledi.
