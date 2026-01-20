onedio
Türk Bayrağına Yapılan Saldırının Ardından Adli Soruşturma Başlatıldı

Oğuzhan Kaya
20.01.2026 - 18:50

Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına gerçekleştirilen saldırı hakkında peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise X hesabından yaptığı paylaşımda Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın adli soruşturma başlattığını açıkladı.

Suriye sınırında Türk bayrağına yapılan saldırının ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç şu paylaşımda bulundu;

Mardin Nusaybin–Kamışlı sınır hattında terör örgütü yandaşlarınca bayrağımıza yönelik gerçekleştirilen alçak girişimi lanetliyorum. 

Bu menfur olayla ilgili olarak Mardin Cumhuriyet Başsavcılığımızca  adli soruşturma başlatılmıştır. 

Diğer yandan; Suriye’nin Halep kentinde Hükümet güçleri ile SDG/YPG terör örgütü arasındaki çatışmalar bahane edilerek ülkemizde gerçekleştirilen eylemlerle ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılıklarımızca soruşturmalar devam etmektedir.

Bu kapsamda 356 şüpheli hakkında soruşturma yapılmış, 35 şüpheli tutuklanmış, 45 şüpheli hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanmış, 77 kişinin gözaltı işlemleri ise devam etmektedir.

Devletimizin egemenliğine ve toplumsal huzurumuza yönelen hiçbir saldırı, hiçbir provokasyon cezasız kalmayacaktır.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz saldırıyı lanetledi;

'Nusaybin–Kamışlı sınır hattında Suriye tarafındaki terör örgütü YPG yandaşları tarafından şanlı bayrağımıza yapılan alçak saldırıyı lanetliyorum.

Birliğimize, beraberliğimize ve milletimizin huzuruna kast eden bu menfur girişiminin; kardeşliğimize gölge düşürmesine, Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefimize zarar vermesine asla izin vermeyeceğiz. 

Devletimiz tüm kurumlarıyla sahadadır. Aziz milletimiz; her türlü fitneye, tahrike ve nifak girişimine karşı sağduyusuyla dimdik duracak, kardeşliğimiz en güçlü bağımız olmaya devam edecektir.

Olayın failleriyle ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatılmış olup, bu alçaklığı planlayan ve uygulayanlar hukuk önünde mutlaka hesap verecek, bayrağımıza karşı gerçekleştirilen saldırı hiçbir şekilde cezasız kalmayacaktır.'

AKP Sözcüsü Ömer Çelik de saldırıyı lanetleyenler arasındaydı.

'Şanlı bayrağımıza yapılan alçak saldırıyı lanetliyoruz. 

Suriye tarafındaki terör örgütü SDG yandaşları tarafından Nusaybin-Kamışlı sınır hattında şanlı bayrağımıza yapılan alçak saldırıya en net ve güçlü karşılık verilecektir. 

Bayrağımız tüm değerlerimizin sembolüdür. Değerlerimize saldıranlar bunun bedelini muhakkak ödeyecektir.'

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan konu hakkında açıklamada bulundu.

Özgür Özel de saldırıyı lanetledi.

