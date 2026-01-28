onedio
ABD Başkanı Trump İran’ı Tehdit Etti: “Çok Büyük Bir Donanma Geliyor”

ABD Başkanı Trump İran’ı Tehdit Etti: “Çok Büyük Bir Donanma Geliyor”

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
28.01.2026 - 15:49

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İran’ı tehdit etti. İran’a USS Abraham Lincoln liderliğinde çok büyük bir donanma gücünün geldiğini söyleyen Trump, “Umarız İran hızla ‘masaya oturur’ ve tüm taraflar için adil ve dengeli bir anlaşmayı müzakere eder. Nükleer silah yok. Zaman hızla daralıyor. Konu gerçekten hayati önemde.” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımla İran’ı tehdit etti.

Donald Trump paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

İran’a doğru ilerleyen devasa bir donanma var. Büyük bir güç, hız, kararlılık ve amaçla hareket ediyor.

Bu, Venezuela’ya gönderilenden daha büyük bir filo ve başında Aircraft Carrier Abraham Lincoln bulunuyor. Venezuela örneğinde olduğu gibi, gerekmesi hâlinde görevini hız ve şiddetle yerine getirmeye hazır, istekli ve muktedir.

Umarız İran hızla ‘masaya oturur’ ve tüm taraflar için adil ve dengeli bir anlaşmayı müzakere eder. Nükleer silah yok. Zaman hızla daralıyor; konu gerçekten hayati önemde.

İran’a daha önce de söylediğim gibi: Anlaşma yapın! Yapmadılar ve bunun sonucunda İran’a yönelik büyük yıkıma yol açan ‘Operation Midnight Hammer’ gerçekleşti.

Bir sonraki saldırı çok daha ağır olacak. Bunun yeniden yaşanmasına izin vermeyin.”

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü'nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio'nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
