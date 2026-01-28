ABD Başkanı Trump İran’ı Tehdit Etti: “Çok Büyük Bir Donanma Geliyor”
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İran’ı tehdit etti. İran’a USS Abraham Lincoln liderliğinde çok büyük bir donanma gücünün geldiğini söyleyen Trump, “Umarız İran hızla ‘masaya oturur’ ve tüm taraflar için adil ve dengeli bir anlaşmayı müzakere eder. Nükleer silah yok. Zaman hızla daralıyor. Konu gerçekten hayati önemde.” ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımla İran’ı tehdit etti.
